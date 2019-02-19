70歲登山客摔落新北瑞芳山谷 搶救中

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市瑞芳區無耳茶壺山，今天發生70歲的登山客摔落山谷意外，傷者頭部流血，但有意識。市府消防局出動救難人員前往搶救，至晚間7時救援到傷者，將送醫救治。

市府消防局第六救災救護大隊表示，今天下午將近3時接獲報案表示，瑞芳無耳茶壺山往半屏山的山路，路程約30分鐘處，有70歲的吳姓登山男子，不慎意外失足落山谷。

消防局表示，登山客從登山步道摔落約15至20公尺深的山谷，幸虧傷者還有意識。消防大隊立即出動瑞芳中隊，瑞芳、九份、秀峰、金山、萬里等小隊約20人搶救。

消防人員垂降山溝，已接觸到傷者正抬下山，將在到達道路後，緊急送醫治療。（編輯：李亨山）1080219