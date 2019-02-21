這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
普悠瑪事故7歲男童腦部重創 昏迷4個月醒了
生活

普悠瑪事故7歲男童腦部重創 昏迷4個月醒了

美媒：林子偉加強打擊 站穩大聯盟添本錢
運動

美媒：林子偉加強打擊 站穩大聯盟添本錢

同婚專法草案出爐 蘇揆：異性戀同性戀都同一國
政治

同婚專法草案出爐 蘇揆：異性戀同性戀都同一國

浮潛聯想「用魚發電」高中生研究獲獎將赴美參展
生活

浮潛聯想「用魚發電」高中生研究獲獎將赴美參展

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

無良醫師手術台性侵女病患 攝影機拍到惡行

最新更新：2019/02/21 12:32

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園中壢一家婦產科醫生林勤人，去年4月涉嫌利用被害女病患進行引產手術時性侵被害人得逞，但犯案過程已遭妻子錄下報警處理，桃園地檢署今天依以藥劑對女子為性交罪嫌起訴。

起訴書中指出，林男的妻子因為察覺先生行為異常，去年悄悄在診所手術間內裝設針孔攝影機，沒想到竟然在去年4月28日上午11時，拍到林男利用為一名女病患施行引產手術時，趁著女病患麻醉之際性侵得逞。為避免女病患察覺，林男在犯案前還刻意加重麻醉藥劑的分量，並刻意支開女助手。

檢方表示，林妻看完影片後立即通報警方，員警在通知女病患製作筆錄時，女病患說，自己的確有到這家診所進行引產手術，影片中的人也是自己，但她完全不知已遭到醫師性侵。

檢方表示，林男在被傳喚到案後已坦承犯行，同時供稱自己確實有多打3cc的麻醉藥劑，也因性侵而耽誤到手術時間。桃園地檢署檢察官今天偵結，依以藥劑對女子為性交罪嫌起訴，檢警不排除還有其他女病患受害。但因影片只有拍到一人，也尚無其他女病患提出告訴，檢察官將持續擴大清查。

桃園市政府衛生局表示，這名醫師已涉及刑法，但若要依據「醫師法」懲處，則必須等判決確定，至於事發的婦產科已經在去年10月歇業，若還沒有歇業，仍可以其他行政法進行相關處置。（編輯：李錫璋）1080221

地機族