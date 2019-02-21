無良醫師手術台性侵女病患 攝影機拍到惡行

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園中壢一家婦產科醫生林勤人，去年4月涉嫌利用被害女病患進行引產手術時性侵被害人得逞，但犯案過程已遭妻子錄下報警處理，桃園地檢署今天依以藥劑對女子為性交罪嫌起訴。

起訴書中指出，林男的妻子因為察覺先生行為異常，去年悄悄在診所手術間內裝設針孔攝影機，沒想到竟然在去年4月28日上午11時，拍到林男利用為一名女病患施行引產手術時，趁著女病患麻醉之際性侵得逞。為避免女病患察覺，林男在犯案前還刻意加重麻醉藥劑的分量，並刻意支開女助手。

檢方表示，林妻看完影片後立即通報警方，員警在通知女病患製作筆錄時，女病患說，自己的確有到這家診所進行引產手術，影片中的人也是自己，但她完全不知已遭到醫師性侵。

檢方表示，林男在被傳喚到案後已坦承犯行，同時供稱自己確實有多打3cc的麻醉藥劑，也因性侵而耽誤到手術時間。桃園地檢署檢察官今天偵結，依以藥劑對女子為性交罪嫌起訴，檢警不排除還有其他女病患受害。但因影片只有拍到一人，也尚無其他女病患提出告訴，檢察官將持續擴大清查。

桃園市政府衛生局表示，這名醫師已涉及刑法，但若要依據「醫師法」懲處，則必須等判決確定，至於事發的婦產科已經在去年10月歇業，若還沒有歇業，仍可以其他行政法進行相關處置。（編輯：李錫璋）1080221