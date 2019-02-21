報案燃放鞭炮原是改造手槍聲 金門警方查獲

金門縣發生一起酒醉男子酒後持西瓜刀和改造手槍在超商前開槍案件，警方獲報後前往制伏並查扣凶器，全案已依殺人未遂等罪嫌將男子送辦。（金門縣警察局提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年2月21日

（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）金門縣發生一起酒醉男子持西瓜刀和改造手槍，在超商前揮舞並開槍射擊案件，造成店家騎樓毀損及民眾受傷，警方獲報後前往制伏並查扣凶器。全案依殺人未遂等罪嫌送辦。

金門縣警察局金湖分局發布新聞指出，昨天凌晨110報案台接獲民眾報案電話表示，在金沙鎮某家超商前，有民眾燃放鞭炮，鞭炮聲響造成周遭住戶無法入眠。金沙所分駐所巡邏警網前往現場查看，未發現有人燃放鞭炮，也未發現炮竹殘留物。

員警查訪發現案件並不單純，調閱路口監視器後，果不其然發現有一白色自小客車在案發時間停放現場，在警方到達前駛離現場，研判這輛車涉有嫌疑。

警方在周邊尋找這輛車，並通報線上警網協尋未果。正當警方協尋時，110報案台又接獲民眾來電報案稱超商走廊有一男子持西瓜刀攻擊民眾，金沙分駐所線上巡邏員警立即驅車前往，將這名男子制伏，並依現行犯逮捕帶回偵辦。

員警在這名男子身上取出改造手槍一支、西瓜刀、水果刀各一把，這名男子經警方測試酒精濃度，酒精測試值高達0.66mg/L。眼尖的員警並發現這名男子就是警方協尋白色自小客車的李姓車主，經突破李嫌心防後，李嫌坦承稍早民眾報案的鞭炮聲，就是他改造手槍射擊所發出的聲響。

接著員警在李嫌家中和車內查獲改造槍枝材料，以及多把可疑具有殺傷力的改造手槍，全案依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送福建金門地方檢察署。（編輯：陳俊碩）1080221