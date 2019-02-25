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跟蹤小模回家性侵未遂 男遭判4年定讞

最新更新：2019/02/25 12:18

（中央社記者劉世怡台北25日電）施姓男子涉去年3月跟蹤一名小模回家，以雨傘撬開門，趁女方洗澡時企圖性侵，因女方冷靜問他「你到底要什麼」而鬆手退卻。最高法院今依加重強制性交未遂罪判刑4年定讞。

判決指出，施力仁於民國107年3月22日凌晨3時許，在台北市中山區街頭發現被害小模1人獨行而尾隨女方，女方回家關門，施男後來以雨傘撬開大門侵入，發現女方正在洗澡，在浴室外頭先掏出生殖器，再闖入浴室企圖性侵。

女方用力對抗、掙扎，使雙方跌倒在地，女方冷靜詢問「你到底要什麼」等語，施男立即鬆手並起身，中止性侵行為。女方在施男離開後報警處理。

施男向警方供稱，當時停止性侵行為後，他們到客廳聊天，聊了約1個小時，他有把身分證件給女方看，並請女方報警，但女方當下並沒有報警。

一審及二審均依加重強制性交未遂罪判施男4年徒刑，全案經上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

施男因本案偵審期間，透過比對DNA被發現曾於民國97年間，涉尾隨另一名女子回家，在女方住處樓梯間強制性交得逞，施男去年遭台北地檢署起訴，案件尚在台北地院審理中。（編輯：張銘坤）1080225

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