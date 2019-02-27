救國團聲請黨產會停止執行 法院駁回確定

（中央社記者劉世怡台北27日電）救國團不滿被黨產會認定為國民黨附隨組織、凍結資產，聲請停止執行。原審法院1月間以不符停止執行要件為由，裁定駁回。救國團不服提抗告，最高行政法院今駁回抗告而確定。

行政院不當黨產處理委員會去年8月7日認定中國青年救國團為中國國民黨附隨組織，救國團成立至今約新台幣56.1億元的資產將全數凍結，其所屬15家青年活動中心等營運單位，未來也須向黨產會申報財產。

原審台北高等行政法院指出，救國團雖被黨產會認定為國民黨附隨組織，但救國團財產是否被認定為不當財產，仍須由黨產會另行認定，並非當然產生的法律效果。換言之，原處分並不當然產生救國團所有的現有財產均禁止處分的法律效果。

原審法院表示，救國團因原處分效力，須製作財產清冊報請黨產會備查，並未剝奪救國團結社、表現自由，且黨產會於做成原處分的隔天，曾與救國團召開申請動支許可協調會議，後續對救國團動支許可的申請即時處理，因此，難認救國團的營業自由受有難以回復損害，本件不符停止執行要件，裁定駁回。

救國團不服裁定，向最高行政法院提起抗告。最高行政法院今天認定抗告無理由，駁回抗告，全案確定。（編輯：戴光育）1080227