追討李慶華助理費 立院聲請假扣押遭駁確定

（中央社記者劉世怡台北27日電）立法院向前立委李慶華追討助理費提行政訴訟後，聲請假扣押，經原審駁回，立法院提起抗告。最高行政法院今審酌未構成公法上不當得利，且聲請不符法定要件，駁回抗告而確定。

全案緣於，李慶華擔任立法委員期間，利用未實際擔任公費助理的人頭帳戶，並填具聘用公費助理遴聘異動表，送交立法院人事處，導致立法院撥付不實的助理補助費用金額給李慶華。刑事部分，新北地檢署以違反貪污治罪條例等罪起訴，案件目前繫屬新北地方法院審理，李慶華未出庭被認定逃匿，已遭通緝。

立法院主張與李慶華之間有公法上不當得利的法律關係，提告請求李慶華返還不實的助理補助費用新台幣532萬394元，案件目前由台北高等行政法院審理中。

立法院考量李慶華被檢察官起訴後，旋即神隱並欲將名下房屋移轉他人以躲避追償，為確保將來強制執行，向台北高等行政法院聲請假扣押李慶華財產。台北高等行政法院駁回立法院的聲請，立法院不服，向最高行政法院提起抗告。

最高行政法院今天指出，立法院主張李慶華獲公法上不當得利，立法院有返還請求權，但這部分明顯有疑問，審酌本件不足以構成公法上不當得利的法律關係，且立法院陳稱事發後迄今，並未曾以任何通知或書函請求李慶華返還補助費，難認立法院已盡釋明之責，且本件聲請也不符法定要件，因此，駁回抗告而確定。（編輯：戴光育）1080227