南榮科大前校長黃天一販賣假學位 重判13年

（中央社記者張榮祥台南27日電）私立南榮科技大學105年5月爆發販賣假學位弊案，台南地方法院判決，當時校長黃天一（原名黃聰亮）被判刑13年，身兼校長特助的妻子吳洛瑜判刑3年，全案可上訴。

台南地檢署105年偵辦南榮科大販賣假學位案，同年9月依貪污治罪條例等罪起訴16人，前校長黃天一被台南地院判處有罪，不得易科罰金部分，應執行有期徒刑13年，褫奪公權7年，得易科罰金部分，應執行有期徒刑2年，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

吳洛瑜被判刑部分，不得易科罰金應執行有期徒刑3年，得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年4個月。

當時南榮科大研發處研發長劉醇星被判刑部分，不得易科罰金應執行有期徒刑2年，得易科罰金部分，應執行10個月。均緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，且在判刑確定3年內，向公庫支付180萬元，及向政府機關、公益團體提供240小時的義務勞務。

南檢調查，南榮科大前校長黃天一夫妻等人涉嫌販賣哥斯大黎加共和國英培爾大學博碩學士假學位，獲利逾3700萬元。由黃天一販賣假學位，吳洛瑜收錢。

南檢統計，黃天一自103年起販賣哥斯大黎加共和國英培爾大學假學位，校內賣出9張博士學位，校外賣出博士學位28張、碩士33張、學士22張，總數92張。（編輯：李亨山）1080227