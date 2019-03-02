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阿里山象山林班火警 起火原因待查

最新更新：2019/03/02 18:31
嘉義縣阿里山鄉里佳村的「象山」1日驚傳火警，現場山勢非常陡峭且無水源，嘉義林管處派員以砍刀、鐵鍬、鐵鏟滅火，終於在2日中午撲滅火勢，但確切起火原因仍待調查。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真　108年3月2日
嘉義縣阿里山鄉里佳村的「象山」1日驚傳火警，現場山勢非常陡峭且無水源，嘉義林管處派員以砍刀、鐵鍬、鐵鏟滅火，終於在2日中午撲滅火勢，但確切起火原因仍待調查。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真　108年3月2日

（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）嘉義縣阿里山鄉里佳村的「象山」昨天發生火警，火場海拔約1000公尺，山勢陡峭、現場無水源，嘉義林管處人員到場利用砍刀、鐵鍬覆土滅火，火勢於今天中午熄滅，原因待釐清。

嘉義林管處副處長李定忠表示，外型酷似大象、又名「象山」的嘉義縣銅鐘山，昨天上午發生森林火警，經查為大埔事業區第114林班，嘉義林管處派員攜帶砍刀、鐵鍬、鐵鏟上山滅火。

李定忠指出，火場海拔約1000公尺，坡度45至60度，林相為草生地與竹林，現場無水源。昨天除了指派員工上山滅火外，並請求空勤總隊直升機空中灑水滅火，昨天中午因山區起濃霧，不利直升機攜水協助，現場由員工監控，並利用砍刀、鐵鍬覆土滅火。

李定忠說，今天上午經5次空拍機空拍及現場的員工觀測，現場已無火煙，並於中午12時19分左右熄滅，燒毀面積約0.8公頃，後續將派員監視火場。

近來天乾物燥，嘉義處林管處籲請民眾，稍有零星火苗極可能引起山林火災，若發現林火，請立即撥打0800-000930。（編輯：黃世雅）1080302

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