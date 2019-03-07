赴日本與哥斯大黎加設詐騙機房 檢方起訴7人

（中央社記者蘇木春台中7日電）黃姓男子成立詐騙集團，在哥斯大黎加、日本等國設立機房，向中國地區民眾詐騙，有集團成員在日本寫信求援，警方循線逮捕黃男與部分成員，檢方今天依詐欺等罪起訴黃男等7人。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，27歲黃姓男子發起組成跨境詐騙電信分工集團，找來夏姓男子召募台灣籍話務手，前往國外透過網路電話，對中國民眾詐騙，並提供詐騙機房成員所需電腦、手機設備、租賃房屋等開銷。

檢方查出，民國105年間，黃男先與夏男招募多名成員，前往日本設立詐騙機房，以「假檢警真詐財手法」方式，對中國地區民眾詐騙，再經由地下匯兌轉匯回台；106年3月間，黃男再與夏男到哥斯大黎加聖荷西地區設置詐騙機房，以同樣手法向中國民眾詐財。

107年5月間，黃男再出資委由夏男，前往日本愛知縣西尾市設立詐騙機房，夏男與鄭姓幹部招募多名台灣籍成員，以同樣手法向中國地區民眾詐騙，但因機房採統一集中管理，蔡姓成員與幹部發生爭執，在同年6月間以電子郵件對外求援，台灣警方獲報後，與日本警方前往攻堅，但因消息走漏已人去樓空，大部分成員也自行返台。

黃男與其他6名同夥，同年10月間籌備再前往日本另起爐灶，被警方循線前往住處搜索，查扣雲端硬碟資料、網路設備、銀行存摺等贓證物，另有中國籍曾姓與郭姓被害人指證，在107年6月間，將總計人民幣13萬300元（約新台幣60萬餘元）匯入詐騙集團帳戶內。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、教戰守則、被害人報案紀錄等證據，今天依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌起訴黃男等7人，並追查其餘成員。（編輯：卞金峰）1080307