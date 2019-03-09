計程車司機拒載遭押走 警方追30公里逮4人送辦

台南市一名郭姓計程車司機8日因拒載4名男女遭押走，待友人趕到營救時趁機跳車，對方開了一槍後開車逃逸，警方獲報追人，最後在曾文溪畔成功逮人，將依法送辦。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年3月9日

（中央社記者張榮祥台南9日電）台南市郭姓計程車司機昨天拒載謝男等4人卻反遭押走，急電友人前來營救，郭男再乘機跳車，謝男急忙開槍，再搭車逃走，警方獲報追30公里，在曾文溪畔逮捕謝男等4人，依法送辦。

台南市警局第六分局偵查隊員今天指出，53歲郭姓計程車司機昨天下午應37歲吳姓女子請託，到安平區中華西路搭載客人，郭姓司機到場後發現除吳女外，還有44歲徐男、25歲謝男及46歲林男等3人。

吳女要求司機載他們到南區新建路指定地點談事情，司機驚覺氣氛有異拒載，卻被押走，在開往新建路途中，司機乘機用手機傳訊向友人求救，待計程車駛抵目的地。

郭姓司機等到自己的友人群集時，乘機跳車逃走，押人的謝男看到對方人多勢眾，急忙開了一槍，再由徐男開著計程車載著其他3人逃離現場，從濱海公路往台南沿海逃逸。

警方獲報後展開追捕，追了30公里，在七股區曾文溪畔國聖燈塔旁堵到計程車，車上謝男、林男及吳女下車就擒，但徐男死命抵抗不願束手，開車正面衝撞警車，警方利用2輛警車包夾，再把徐男拖下車壓制。

警方隨後也起出一把改造手槍、2把西瓜刀、5顆子彈、2包安非他命及2包海洛因，警方訊後將依槍砲、毒品、妨害自由等罪嫌，將謝男等4人移送台南地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1080309