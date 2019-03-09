淡大女生宿舍現狼蹤 男扮女裝躲廁所偷拍

一名陳姓男子男扮女裝藏身新北市淡江大學女生宿舍偷拍，因形跡可疑遭識破，當場被教官制伏，由警方帶回偵辦，9日將陳男依妨害秘密罪嫌移送。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年3月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）24歲陳姓男子穿戴女生服飾與裝扮，躲藏在淡江大學女子學生宿舍廁所，疑企圖偷拍。警方今天據報前往處理，查驗陳男身上密錄器有女子如廁畫面，詢問後，依照妨害秘密罪嫌移送。

淡水警分局中山路派出所所長洪光耀，今天下午在記者會表示，警方於今天凌晨接獲淡江大學的黃姓教官報案指稱，松濤館女生宿舍於8日深夜11時20分許，發現陳姓男子躲在學生宿舍廁所，疑似要偷拍。

警方據報前往處理，一名頭戴假髮、圍巾、身穿黑色長裙子與軍綠色外套的陳男，已經被教官制伏。男子初始辯稱要拿東西給女友，後來才坦承是想要偷窺女學生如廁，才男扮女裝企圖掩人耳目，並尾隨宿舍學生進入宿舍廁所躲藏。

淡大表示，調閱監視器發現男子確實沒刷卡，當時是偷偷跟著女學生進入宿舍，目前會廣播通知學生出入宿舍要小心，並安撫女學生情緒，落實一人一卡制，盼防止色狼入侵校園。

洪光耀說，查驗陳嫌隨身密錄器內容，確實有女生如廁畫面。陳男坦承偷拍，但才剛犯案就被女學生發現，通報教官制伏，對於自己的行為深感後悔。警方詢問後，依涉嫌妨害秘密罪函送士林地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1080309