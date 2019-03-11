侯友宜：警政署提新警局長人選沒所謂3人名單

（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市長侯友宜今天對近來警政陞遷傳聞說分明，警政署提的新局長接任人選沒有所謂3人名單，就只有陳檡文1人；胡木源升國安局副局長更是警界有史以來，連跳兩個階級的第一人。

侯友宜今天主持新北市警察局新卸任局長布達交接典禮，在內政部警政署副署長蔡蒼柏監交下，新任警局長陳檡文自前局長胡木源手中接下印信。

由於新北市警局長人事案曾傳出卡位的傳聞，侯友宜也在典禮致詞上說明，他指出，胡木源在新北3年多來，全心全力把治安做好，獲中央肯定提拔到國安局副局長，這是警界有史以來，從直轄市警察局長，連跳兩個階級的第一人。

侯友宜表示，「我曾經是他（胡木源）的同事、長官，雖然消息是透過報紙才知道的，但我還是非常開心」，胡木源原本說要等到立委補選後再交接，但國安局希望負責整合國內情資的副局長能快到任，以利掌握4席立委補選狀況，所以才提早到今天交接。

至於新任局長陳檡文，侯友宜表示，他對陳檡文也是相知相識40年，對他的能力高度肯定。

侯友宜表示，在新接任局長名單上，警政署沒有所謂的3個名單，在上週給他的就是1個名單，因為他也曾經是警政署長，因此，完全尊重警政署長陳家欽的人事制度，欣然接受並雙手歡迎陳檡文。

他強調，中央和地方的治安捍衛者就在警政機關，任何人及任何政治都不可以干預及破壞警政制度，才能建構警察團隊的紀律與榮譽，以及最重要向心力。

侯友宜強調，市府是做事團隊，治安絕不是單一由警察負責，是侯友宜和他的市府團隊的責任，他成立跨局處的「公安小組」就是專對付特定行業的「治安污染源」，誰製造治安高污染，就要讓它停止營業，他雖得罪不少人，但絕不容治安受挑釁。

市府指出，新任警局長陳檡文和侯友宜、陳家欽都是警大45期畢業，具有刑事犯罪防治專長，曾任台北市刑大大隊長、刑事局主任秘書、嘉義市警察局長、刑事局副局長、保七總隊長、警政署警政委員及航警局長等重要職務，歷練完整。（編輯：方沛清）1080311