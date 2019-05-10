9票落選提當選無效 時力吳佩芸敗訴

時代力量籍台中市議員候選人吳佩芸（圖）去年以9票之差落選，對市議員當選人何文海提出當選無效訴訟，台中地方法院10日宣判，原告之訴駁回，全案可上訴。中央社記者趙麗妍攝 108年5月10日

（中央社記者趙麗妍台中10日電）時代力量籍台中市議員候選人吳佩芸去年以9票之差落選，她向市議員當選人何文海提出當選無效訴訟，台中地方法院今天判決，「原告之訴駁回」，全案可上訴。

台中市第7選區（南屯區）市議員選舉共有候選人7人，應選4席，民進黨籍何文海以1萬1555票吊車尾當選，時代力量吳佩芸獲得1萬1546票，以9票差距落選。吳佩芸依據選舉開票結果提起當選無效之訴。

台中地院表示，進行驗票後，吳佩芸有效票為1萬1521張，何文海有效票為1萬1514張，爭議票119張，經承審合議庭認定，37張為吳佩芸有效票、52張為何文海有效票，其餘為無效票或屬其他選候人之有效票。

台中地院指出，何文海比吳佩芸多8票，不足以影響選舉結果，判決原告之訴駁回，20日內可上訴。

吳佩芸召開記者會表示，驗票所花費用由民眾募款籌措，顯見民眾希望南屯區有新政治，年輕力量到市議會發聲，但是近來台中市議會荒腔走板的行為，台中市政府政策接連跳票。至於是否要上訴，她要等判決書下來，跟律師討論後，再決定。

吳佩芸指出，「帶往新政治」不是口號，她決定投入2020年大選，不限任何形式，將新政治帶入市議會，甚至立法院、全台灣，希望年輕世代不要讓台灣民主政治消失蕩然無存。

徐永明表示，立委選舉，時代力量已經準備好了，吳佩芸也願意投入，至於怎樣的形式，黨部跟中央黨部會進一步討論。

何文海表示，事實勝於雄辯，他對勝訴之判決結果至感欣慰，他一定繼續秉持服務鄉親、為民喉舌及高品質問政的態度，千辛萬苦不轉彎，一心一意為南屯的精神，堅持為南屯打拚。（編輯：吳協昌）1080510