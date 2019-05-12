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宜蘭市大樓電梯故障 3人被困1小時始脫困

最新更新：2019/05/12 15:36
宜蘭市一棟大樓11日晚間發生電梯故障事件，有3人一度受困近一個小時，最後順利被救出。（翻攝照片）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 108年5月12日
宜蘭市一棟大樓11日晚間發生電梯故障事件，有3人一度受困近一個小時，最後順利被救出。（翻攝照片）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 108年5月12日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）宜蘭謝姓女民眾昨晚前往宜蘭市一棟大樓內運動，但離開時與同行友人受困在電梯內約1個小時後才脫困。縣府今天表示，已通知業者停用這部電梯，修復後才可繼續使用。

謝姓女民眾今天受訪時說，昨晚她到宜蘭市一棟綜合大樓健身房運動，晚間近10時離開並搭乘電梯往地下室停車場時，電梯突然停止運作，卡在地下1樓與地下2樓之間。

謝女回想當時受困情況表示，那時電梯內雖還有燈光，但空調已停止運作，只剩下悶熱空氣，且因電梯求助按鈕沒有作用，她們在慌張之餘一度忘記打電話通報警消，只撥打電話給健身房櫃台、大樓保全求助，但過了約20分鐘仍未有人抵達救援。

她表示，在等待救援中，電梯內愈來愈熱，熱到連電梯的景觀玻璃也起霧，幸好當時還有另外2人陪她。

「真的是歷劫歸來」謝女說，在電梯內受困近1個小時，直到昨晚近11時許，保全人員在電梯維修員抵達之前，終於將電梯門打開，將她們3人救出。當電梯門被打開那時驚喜不已，真是謝天謝地。

事後，謝女將受困影片放上臉書，有好友留言「這一定要收驚」、「平安萬幸」。

宜蘭縣建設處代理處長黃志良表示，這部故障電梯許可證有效期限為今年11月27日，已派員到場依規定告知業者停用，待修復後，應向縣府申請復用許可，之後才可以恢復使用。（編輯：翁翠萍）1080512

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