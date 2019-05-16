慈湖潑漆獨派青年打人 1起訴1通緝

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）涉慈湖潑漆案的獨派青年羅宜、楊侒橙與王騰葦去年召開記者會時，羅宜遭人噴漆，楊侒橙與王騰葦追打噴漆者，桃園地檢署今天依傷害罪嫌將楊侒橙提起公訴，王騰葦通緝中。

去年2月28日早上，羅宜、楊侒橙等11人闖進大溪慈湖陵寢，並持紅色油漆潑灑蔣介石靈柩，桃園地方法院歷經1年審理終結，依毀損、妨害公務等罪，判羅宜等11人，拘役55天至59天，均可易科罰金。

檢察官在起訴書中表示，去年7月20日桃園地方法院審理慈湖潑漆案，楊侒橙、王騰葦、羅宜等人在開庭前，於法院大門口召開記者會，但遭到陳姓及胡姓反對者，趁隙以黃色噴漆，朝羅宜的頭部噴灑，警方隨即也將陳姓及胡姓2名反對者逮捕，並架離現場。

檢察官表示，過程中，楊侒橙使用隨身手提袋揮擊陳姓反對者，並拉扯其頭髮，王騰葦也動手拉扯並以腳踢陳姓反對者，導致陳姓反對者頭部外傷、右上臂挫瘀傷、左手背擦傷，陳男也對楊侒橙及王騰葦2人提出告訴。

桃園地檢署今日偵結，檢察官依傷害罪嫌將楊侒橙提起公訴，至於多次合法傳喚、拘提都未到案的王騰葦，則已經被檢方另行發布通緝。（編輯：張銘坤）1080516