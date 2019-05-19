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公車機車擦撞 金門士兵不治

最新更新：2019/05/19 22:31
陸軍金門防衛指揮部19日指出，所屬砲兵營陳姓士兵休假期間，傍晚騎乘機車行經金門縣金沙鎮陽翟會山寺段時，與公車發生擦撞，送醫急救後宣告不治，金門警方釐清肇責中。（金門縣警察局金湖分局提供）中央社 108年5月19日
陸軍金門防衛指揮部19日指出，所屬砲兵營陳姓士兵休假期間，傍晚騎乘機車行經金門縣金沙鎮陽翟會山寺段時，與公車發生擦撞，送醫急救後宣告不治，金門警方釐清肇責中。（金門縣警察局金湖分局提供）中央社 108年5月19日

（中央社金門縣19日電）陸軍金門防衛指揮部今晚表示，所屬砲兵營陳姓士兵休假期間，傍晚騎乘機車行經金門縣金沙鎮陽翟會山寺段時，與公車發生擦撞，經送醫急救，仍宣告不治。全案由金門縣警察局釐清肇責中。

金門縣消防局表示，晚上6時42分接獲山外公車站人員報案稱，陽翟會山寺路段有公車和機車擦撞事故，機車騎士受傷嚴重，請派救護車前往處理。

救護車在晚上6時48分到達現場時，發現傷病患呈現到院前心肺功能停止狀態，救護人員實施急救處置，7時1分載送到金門醫院急救，但最後仍宣告不治。

消防局表示，陳姓士兵20歲，家住金沙鎮碧山。警方初步調查，公車陳姓駕駛經警方當場實施酒測，未有酒駕情事，經調查偵詢後，全案依業務過失致死報請金門地檢署偵辦。

金防部對本案表達哀痛與不捨，除了配合檢警調查，並協助家屬辦理治喪等事宜；另外援引為案例，持續強化官兵行車安全教育及防衛駕駛觀念，確維官兵營外行動安全。（編輯：翁翠萍）1080519

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