8旬老農冒雨下田失聯 台南警消續搜救

台南市南化區一名80歲郭姓老翁20日下午到溪畔附近的田裡工作後失聯，警消獲報後前往搜救，因山區雨勢變大，夜間視線不佳，在郭姓老翁家屬同意後暫停搜救，員警會同消防人員與義消21日上午再度展開搜尋。（台南市玉井警分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年5月21日

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市南化區一名80歲的郭姓老翁昨天下午到溪畔附近的田裡工作後失聯，警消獲報後前往搜救，到了晚間因大雨且視線不佳暫停，今天上午繼續搜救，但至上午10時為止尚無所獲。

台南市警消昨天下午接獲郭姓老翁家屬報案，指稱他向家人說要去田裡種竹子，但出門後就沒有消息。家人前往田裡找不到人，因此向警消求助。

消防局昨晚調派34人沿附近溪床往下游搜尋；警義消分隊、玉井山搜分隊等單位人力前往支援，並以熱影像儀空拍機協助，但沒有發現郭姓老翁行蹤。後來因山區雨勢變大，夜間視線不佳，在郭姓老翁家屬同意後暫停搜救，今天上午再度行動。

台南市政府警察局玉井分局指出，員警會同消防人員與義消上午擬出救援計畫展開搜尋，至上午10時為止仍未發現郭姓老翁。（編輯：張芷瑄）1080521