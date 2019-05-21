更多編輯台推薦新聞：
獨家／兩岸同婚配套 取消陸人單身驗證禁結婚戳章
政治

獨家／兩岸同婚配套 取消陸人單身驗證禁結婚戳章

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

早安世界》台商回流衝破3100億 和碩返鄉投資149億
早報

早安世界》台商回流衝破3100億 和碩返鄉投資149億

Google中止服務華為手機恐淪廢鐵 亞洲店家拒收
產經

Google中止服務華為手機恐淪廢鐵 亞洲店家拒收

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

8旬老農冒雨下田失聯 台南警消續搜救

最新更新：2019/05/21 11:06
台南市南化區一名80歲郭姓老翁20日下午到溪畔附近的田裡工作後失聯，警消獲報後前往搜救，因山區雨勢變大，夜間視線不佳，在郭姓老翁家屬同意後暫停搜救，員警會同消防人員與義消21日上午再度展開搜尋。（台南市玉井警分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年5月21日
台南市南化區一名80歲郭姓老翁20日下午到溪畔附近的田裡工作後失聯，警消獲報後前往搜救，因山區雨勢變大，夜間視線不佳，在郭姓老翁家屬同意後暫停搜救，員警會同消防人員與義消21日上午再度展開搜尋。（台南市玉井警分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年5月21日

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市南化區一名80歲的郭姓老翁昨天下午到溪畔附近的田裡工作後失聯，警消獲報後前往搜救，到了晚間因大雨且視線不佳暫停，今天上午繼續搜救，但至上午10時為止尚無所獲。

台南市警消昨天下午接獲郭姓老翁家屬報案，指稱他向家人說要去田裡種竹子，但出門後就沒有消息。家人前往田裡找不到人，因此向警消求助。

消防局昨晚調派34人沿附近溪床往下游搜尋；警義消分隊、玉井山搜分隊等單位人力前往支援，並以熱影像儀空拍機協助，但沒有發現郭姓老翁行蹤。後來因山區雨勢變大，夜間視線不佳，在郭姓老翁家屬同意後暫停搜救，今天上午再度行動。

台南市政府警察局玉井分局指出，員警會同消防人員與義消上午擬出救援計畫展開搜尋，至上午10時為止仍未發現郭姓老翁。（編輯：張芷瑄）1080521

台南市南化區一名80歲郭姓老翁20日下午到溪畔附近的田裡工作後失聯，警消21日上午擬定計畫持續搜救。（台南市玉井警分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年5月21日
台南市南化區一名80歲郭姓老翁20日下午到溪畔附近的田裡工作後失聯，警消21日上午擬定計畫持續搜救。（台南市玉井警分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年5月21日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報