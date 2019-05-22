刑事局查獲盜版AV影片 侵權損失逾11億

刑事局電偵大隊第一隊隊長莊明雄（圖）22日在記者會中宣布，於新北市永和區一處民宅破獲非法跨境AV盜版網站，並說明犯案手法。中央社記者黃麗芸攝 108年5月22日

（中央社記者黃麗芸台北22日電）劉男等4人上網刊載非法盜版日本AV影片，並向網友收費以牟取不法獲利，刑事局接獲日本IPPA檢舉，歷時逾1年蒐證查獲3萬多片非法光碟，初估侵權損失逾新台幣11億元。

刑事局今天舉辦破案記者會，電偵大隊第一隊隊長莊明雄表示，先前接獲日本IPPA（知的財產振興協會）在台辦公室檢舉，指「AVQ成人線上影城」等網站非法刊載在日本當地受著作權保障的AV影片。

經報請台北地檢署指揮偵辦，警方自去年1月起進行蒐證調查，清查發現此犯罪集團利用雲端主機架設網站，並於民國101年登記註冊，藉由網路跨境及匿名特性形成斷點，讓執法單位無法追查。

根據調查了解，犯嫌利用網站刊載非法盜版日本AV影片，提供網友線上訂閱色情影片，網頁介面還使用繁體字內容，收取台灣會員每月月租費599元或支付點數（每點1元）方式牟利，初估會員數約1萬名左右。

此外，還以合法情趣用品店掩護非法，提供會員可到門市取貨服務。估算每年不法獲利超過千萬元。

警方經溯源追查，見時機成熟之際於6日至雙北市等10處所進行搜索，查獲涉案53歲劉男、54歲楊男、31歲賴男及35歲連男等4人；起獲贓證物有AV光碟3萬餘片及網站主機13部。

為遏止網路色情及非法盜版歪風，日本IPPA在台辦公室也對網站盜版行為提出違反著作權法重製及公開播送等告訴，粗估侵權損失至少超過11億餘元。

同時，針對著作權案首次使用財產沒收裁定機制，凍結犯嫌不法所得約7000萬元價值的動產及不動產，並移請台北地檢署擴大偵辦。（編輯：張銘坤）1080522