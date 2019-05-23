愛情騙子專詐財渴愛熟男 警逮10嫌送辦

（中央社記者黃麗芸台北23日電）北市警方接獲檢舉，指有不詳女子來電噓寒問暖、假意交往，再進而以家人手術或考證照為由索取金錢，經追查發現至少10餘男子遭詐騙，日前逮捕詐欺集團10名犯嫌送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天召開「愛情騙子進化版 專詐渴愛熟男」破案記者會，偵查第一隊副隊長陳尚石表示，日前接獲民眾檢舉有不詳女子來電裝熟且噓寒問暖，透過密集聯繫和假意培養感情等方式，進而詐財。

警方獲報後初步判斷，報案男性民眾應是遇到詐欺集團行騙，隨後和市警局中山分局、士林分局共同成立專案小組深入追查。

根據調查了解，此詐騙集團是在中國大陸地區建立call客機房，並鎖定事業有成、生活單純乏味的30至40歲男子行騙。

經查詐騙集團使用手法，是先由call客秘書裝熟致電被害人，短期內密集電話噓寒問暖和假意培養感情等方式，卸除被害人心防，再由在台女車手偽充致電女子和被害人見面、約會、甚至發生性行為。

待女車手搏取受害人信任後交往，再以「家人打架需賠償、欠經紀公司錢、媽媽手術需醫藥費、考證照」等各式藉口，向被害人陸續索款。

專案小組經數月布線追查，於21日起陸續於大台北地區查緝此詐欺集團，並逮捕包括在台主嫌46歲李姓男子、負責控台的葉姓女子、會計吳姓女子、把風張姓男子，以及提款車手陳姓、何姓、林姓、洪姓、余姓和簡姓等女子，共計10人到案。

現場也起獲行動電話、帳冊、改造高壓空氣長槍等贓證物，初估不法所得新台幣上千萬元，目前已知至少10多名男性民眾受害，其中一人前後遭騙金額約達300萬元。

全案詢後依涉嫌組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續擴大追查幕後成員。（編輯：方沛清）1080523