新莊傳男子開車拒檢 警開6槍仍逃逸

新莊警方27日晚間盤查可疑車輛，徐姓駕駛拒檢並試圖衝撞員警，警方共開6槍阻嚇及射擊輪胎，但徐男仍加速逃逸，警方目前已封鎖現場採證。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 108年5月28日

（中央社記者王鴻國新北28日電）新莊警方昨晚盤查可疑車輛，徐姓駕駛拒檢並試圖衝撞員警，警方共開6槍阻嚇及射擊輪胎，但徐男仍加速前衝逃逸，警方目前已封鎖現場採證，擴大追緝中。

警方調查，新莊分局福營派出所員警昨晚執行巡邏勤務，晚間10時45分於瓊林路發現一輛自小客車違停路邊，於是上前盤查。

警方表示，車上乘客的27歲謝男先下車受檢，但坐於駕駛座的30歲徐男不但拒絕將引擎熄火，也拒絕下車接受盤查，還踩踏油門意圖衝撞逃逸。

警方表示，員警見狀對空鳴槍示警並朝車子前輪射擊，但徐男仍往加速往中環路聯絡道方向逃逸。警方目前掌握徐男疑為通緝犯，警方已封鎖現場採證並擴大追緝中。（編輯：方沛清）1080528