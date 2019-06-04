李婉鈺告妨害名譽 館長陳之漢遭起訴

（中央社記者葉臻新北4日電）網紅「館長」陳之漢涉嫌從去年10月25日起，在網路直播上以三字經、性器官等言語，辱罵前新北市議員李婉鈺，遭提告妨害名譽，新北地檢署今天偵結，依公然侮辱罪嫌起訴館長。

新北地檢署調查，陳之漢在YouTube上設有「館長成吉思汗」頻道，並授權YouTube「寶寶愛館長」「飆悍館長」等頻道播放其網路直播內容，為點閱率次數眾多的名人。

新北地檢署指出，陳之漢涉嫌從去年10月25日起，在「李婉鈺來不成館長直播生氣氣，小宇躺著也中槍」網路直播中，多次以三字經、五字經、等言語辱罵李婉鈺，27日又在「李婉鈺議員要告館長，因為訪談被拒絕」「李婉鈺睜眼說瞎話，館長line對話公開打臉」直播中，以帶有性器官等多句髒話、三字經辱罵李婉鈺，遭李婉鈺提告妨害名譽，直至陳之漢今年初收到傳票當日，仍在網路直播上辱罵李婉鈺。

新北地檢署檢察官偵訊時，陳之漢辯稱直播上說的三字經、五字經等，都只是他的口頭禪。然而檢方認為，陳之漢與李婉鈺發生爭執，心生氣憤，多次在直播上以不雅字眼謾罵，言語已具針對性，有鄙穢意味，聽聞者已可感受到他的情緒波動，屬於攻擊性言詞，並非口頭禪可比。

檢方認為，雖然現在是民主社會，對於可受公評的社會、政治事件，一般人均可加以評論譏諷，但言論自由程度並非無界限，陳之漢在直播上對李婉鈺謾罵的言語，足以貶抑李婉鈺的社會評價及人格尊嚴，讓她感受難堪，已構成公然侮辱，今天偵結，依公然侮辱罪嫌將陳之漢起訴。（編輯：方沛清）1080604