阮綜合醫院副院長妻子遇襲案 警方逮兩嫌

（中央社記者陳朝福高雄5日電）高雄市阮綜合醫院副院長妻子準備上班時遇襲受傷案，高雄市警方擴大調閱案發現場附近路口監視器「以車追人」，今天宣布破案，拘捕辛姓及宋姓涉案男子，依殺人未遂等罪嫌送辦。

檢警調閱案發現場路口監視器並擴大查訪，鎖定作案車輛及身著黑衣黑褲、戴帽子口罩的犯嫌，專案小組持搜索票及拘票，昨天中午先於三民區某民宅拘捕駕駛作案車輛的50多歲辛姓男子，並查扣犯案自小客車，再於下午到苓雅區某大樓，拘捕涉嫌持木棍犯案的30多歲宋姓男子。

警方表示，經初步偵訊，辛姓及宋姓男子坦承犯行，但對於動機是否與被害人家屬懷疑的醫院改選董事有關，兩人都保持緘默。全案先依殺人未遂等罪嫌送辦，持續追查幕後教唆者及犯案動機。

被害人75歲阮姓婦人5月31日上午自高雄市苓雅區住處準備獨自開車到醫院出席改選董事社員大會時，在停車場遭一名戴運動帽、口罩的黑衣男子持木棍毆打重傷。高雄市警察局苓雅分局員警獲報趕到停車場，通知救護車將她送醫後，阮婦躺在擔架上執意要參加社員大會，直到中午選出董事和監察人後，才推進手術室。（編輯：吳協昌）1080605