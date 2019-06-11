遭控污染越南海洋 越鋼：補償委由當地政府發放

（中央社記者韋樞台北11日電）環保團體今天向台北地院提訴訟，要求台塑越南鋼廠應對開廠前污染海洋事件給居民合理賠償並回復原貌。越鋼表示，補償已由越南政府發放，鋼廠自正式投產後，所有廢水及廢氣排放均符標準。

台塑受害者正義會、天主教新竹教區越南移工移民辦公室、環境法律人協會、環境保障基金會、台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟等民間團體，今天為海洋污染案的7875名受害者，在台灣台北地方法院提起民事損害賠償訴訟，控告台塑集團、中鋼集團、日本JFE鋼鐵集團及共同投資的越南河靜鋼鐵公司全體董事，請求賠償越南受害人新台幣1億4027萬多元。

環保團體下午將在台塑公司舉行股東常會的王朝酒店正門口，舉行「無良台塑污染海洋恢復環境承擔責任，台塑越鋼污染事件股東常會前記者會」。

台塑河靜鋼鐵廠總經理張復寧發布聲明，2016年4月越南中部發生魚群死亡事件，已由越南官方調查後，河靜鋼廠已於2016年8月支付5億美元補償中部4省漁民損失，並依越南政府要求由政府統籌辦理發放作業。

聲明指出，2016年環保事故發生後，河靜鋼廠在越南政府資源環境部及駐廠檢查團駐廠監督下，廢水排放數據均以自動連續監測系統24小時連線越南資源環境部及河靜省資源環境廳即時監控。而河靜鋼廠自正式投產2年多來，所有廢水及廢氣排放值均符合越南政府法規排放標準。（編輯：林沂鋒）1080611