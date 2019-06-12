聚眾鬥毆頻仍 侯友宜：強勢執法迅速偵破

新北市長侯友宜12日在市政會議後，被媒體詢問新北連日發生鬥毆事件的看法，他強調，「只要在我新北市敢犯罪，我要在短時間裡面就迅速逮捕。」（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年6月12日

（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市中和區華安街11日深夜爆發鬥毆流血衝突，市長侯友宜今天表示，有效壓制犯罪是警察必然作為，他不敢期待都不發生治安事件，但發生時一定要更強勢執法，迅速偵破。

新北市中和警分局今天表示，昨天深夜11時據報，中和區華安街16巷口發生爭吵糾紛；勤務中心立即調派國光派出所、分局偵查隊等警力到場處理，抵達現場時發現有1人受傷。

警方調查，劉姓男子等5人欲向許姓男子等3人，催討先前所積借的債款新台幣9萬9000元。

許男與劉男商談債務事宜，過程中發生口角，劉男這一方的潘姓男子持摺疊刀劃傷許男左手前臂，經送衛生福利部雙和醫院縫合已無大礙。警分局將雙方依聚眾鬥毆罪嫌移請檢方偵辦。

市長侯友宜今天在市政會議後，被媒體詢問新北連日發生鬥毆及中和區發生此案的看法，他強調，「只要在我新北市敢犯罪，我要在短時間裡面就迅速逮捕。」

侯友宜說，無論是瑞芳警分局轄區的槍擊案，昨天深夜的中和區聚眾鬥毆，第一時間將所有的嫌疑人逮捕到案迅速偵破，有效壓制犯罪，這是警察必然的作為。

他表示，不敢期待案子都不發生，但發生的時候一定要更強勢的作為。對於警察在第一時間出動，立即有效逮捕人犯，要給予鼓勵和支持，要讓基層警察知道背後有長官相挺。

侯友宜說，維護治安與安居樂業，要贏得民眾的信心，有效打擊犯罪，更重要的要強勢執法，這是他的態度。（編輯：李錫璋）1080612