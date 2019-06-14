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嘉義車禍駕駛陳屍65公尺外溝渠 死因待釐清

最新更新：2019/06/14 18:06
嘉義縣民雄鄉豐收村一處產業道路14日發生2輛汽車車禍事故，警方到場時僅黑色汽車蔡姓男駕駛在場，藍色汽車停在稻田旁側溝，車內、外及周邊都沒發現駕駛，最後被發現陳屍在距現場約65公尺外農田溝渠，死因待進一步調查釐清。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真　108年6月14日
嘉義縣民雄鄉豐收村一處產業道路14日發生2輛汽車車禍事故，警方到場時僅黑色汽車蔡姓男駕駛在場，藍色汽車停在稻田旁側溝，車內、外及周邊都沒發現駕駛，最後被發現陳屍在距現場約65公尺外農田溝渠，死因待進一步調查釐清。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真　108年6月14日

（中央社記者黃國芳嘉義縣14日電）嘉義縣民雄鄉豐收村一處產業道路今天發生2輛汽車車禍事故，其中林姓男駕駛在事故後約4小時被發現陳屍在距現場約65公尺外農田溝渠，死因待進一步調查釐清。

嘉義縣警察局民雄分局上午6時39分接獲報案，豐收村一處產業道路口發生兩輛自小客車事故，警方趕到現場時，僅黑色汽車蔡姓男駕駛在場，沒發現另一輛藍色汽車駕駛，蔡姓駕駛第一時間也沒看見另一名駕駛。

藍色汽車因劇烈衝撞停在稻田旁側溝，車內安全氣囊爆開，但車內、外及周邊都沒發現駕駛，警方認為會不會已離開現場，後來逐步擴大搜尋範圍，最後才在65公尺外農田溝渠發現林姓男駕駛，救護人員到場發現林姓男駕駛已明顯死亡，距報案時間約4小時。

警方研判兩輛汽車衝撞後，死者疑被拋出車外，剛好跌落農田旁溝渠，近來因梅雨鋒面，下起間歇性驟雨，使得溝渠滿水位，順勢將林男漂流到65公尺外，才會第一時間沒發現。檢警於下午相驗，釐清死因。（編輯：李明宗）1080614

嘉義縣民雄鄉豐收村一處產業道路14日發生2輛汽車車禍事故，其中林姓男駕駛在事故後約4小時被發現陳屍在距現場約65公尺外農田溝渠，檢警於下午相驗，釐清死因。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真　108年6月14日
嘉義縣民雄鄉豐收村一處產業道路14日發生2輛汽車車禍事故，其中林姓男駕駛在事故後約4小時被發現陳屍在距現場約65公尺外農田溝渠，檢警於下午相驗，釐清死因。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真　108年6月14日
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