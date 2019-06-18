騎車陷坑洞摔傷 工人獲國賠649萬元確定

（中央社記者蕭博文台北18日電）黃姓工人104年梅雨季騎車途經高雄市小港區北林路，因道路陷落坑洞導致摔車重傷，提告國賠。二審判決經濟部工業局賠償新台幣649萬元，最高法院今天駁回上訴，全案確定。

黃姓工人向法院主張，他於民國104年6月2日下午騎乘機車沿小港區北林路行駛，行經南區焚化爐第二出口前，陷入長約1.7公尺、寬約1.1公尺坑洞，車身因而傾斜撞擊坑洞邊緣，再翻轉坑外、傾倒並滑行，並因此受有顱內出血傷害。

黃姓工人主張，這條道路位於高雄市臨海工業區，為供公眾通行的公共設施，工業局是管理維護機關，應隨時注意維護道路的平坦無暇，並即時填補坑洞，以確保用路人權益，卻疏未填補坑洞，也未設立警告標誌提醒用路人，管理有欠缺，應負國家賠償責任。

工業局答辯，獲悉道路因梅雨過境而有零星坑洞，立即通知工程公司修補，但因連續數日降雨及重型車輛碾壓，因而成弧狀陷落；另從路面留有刮地痕長達約22公尺觀看，可知黃姓工人當時超速行駛，就此件事故發生及損害也有過失。

一審高雄地方法院認為，工業局事故發生前就通知廠商修補，但業者疏忽未能即時設置警告標誌，致黃男因道路管理維護缺失受傷害，判工業局賠償653萬多元。

二審台灣高等法院高雄分院也認為，工業局對道路管理顯有欠缺，重新計算賠償金額後，改判工業局賠償醫療費、勞動能力減損、看護費、精神慰撫金共649萬6711元。

案經上訴，最高法院認為二審判決並無違法，駁回上訴，全案因而確定。（編輯：張銘坤）1080618