員警執法遭告判賠 警政署提供法律協助

（中央社記者黃麗芸台北18日電）台北市警察局信義分局員警4年前處理民眾互毆案遭提告國家賠償，台北地院民事判決賠償新台幣12萬元。信義分局今天說，將提上訴，警政署「警察專屬律師團」也將提供協助。

信義分局今天發布新聞稿表示，轄下五分埔派出所於民國104年7月19日下午接獲110通報，指轄內永吉路517巷有民眾互毆案，派員前往發現一名受傷男子和他的妻子在場，便請119派員協助送醫。

受傷男子的妻子在等待救護車到達期間，主動提供涉案犯嫌身分及處所，並帶員警前往店家查訪，不料到場要查證犯嫌身分時，店內一名劉姓女子大聲咆哮並持工具揮舞。

警方勸導制止劉女無效，便依警察職權行使法規定實施保護管束，劉女和其家人拒絕配合並阻擾，隨後表達身體不適，由警消陪同就醫，但劉女到醫院急診室時及檢查確認無礙後，都不斷謾罵咆哮和喧鬧，經警認定符合保護管束要件，便依法將她帶回派出所實施保護管束，劉女委任律師在場也未提出疑義。

劉女事後對執勤員警提出傷害、偽造文書等告訴，經台北地檢署偵查終結，裁定員警不起訴處分；劉女另主張國家賠償51餘萬元，經台北地院民事判決賠償12萬元，其餘聲請均駁回。

信義分局表示，對司法審判表示尊重，並力挺執勤員警執法決心，後續將再提上訴，以維護社會秩序及捍衛員警執法尊嚴。

警政署也發出聲明，署長陳家欽不忍同仁勇於執法，卻獨自面對法律訴訟，獲知此案後，第一時間已洽請警政署「警察專屬律師團」協助員警討論後續訴訟事宜，要當第一線員警的法律後盾，以實際行動支持員警強力執法。

另包括台中市警察局東勢分局土牛所員警於今年2月2日執行酒駕攔檢勤務時，針對疑為酒駕車輛的駕駛人實施酒測，經不起訴處分後，當事人昨天到警分局對員警提出妨害自由、偽證、誣告等罪告訴，警政署也同步啟動法律協助。（編輯：方沛清）1080618