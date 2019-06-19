男子酒後闖維安禁區 妨害公務等罪起訴

（中央社記者江俊亮嘉義市19日電）總統蔡英文今年5月26日前往嘉義縣朴子配天宮訪視時，有一名李姓男子開貨車硬闖維安特勤區，並將執勤警官摔倒在地，今天由嘉義地檢署依妨害公務、公共危險罪嫌提起公訴。

起訴書指出，李姓男子有公共危險前科，今年5月26日聽聞總統蔡英文到朴子配天宮，竟然駕駛貨車準備硬闖維安特勤區，警方上前攔阻、盤查時，發現李男身上帶有酒味，於是加以勸阻。

但是，李姓男子並未理會警方勸阻，在禁區前路口迴轉後，將貨車開到朴子第一市場，逆向停車，以徒步方式進入維安警戒區，執勤警方再度攔阻，表示李男若要陳情，可至意見表達區陳述，但李男仍不從。

在場執勤的許姓警官，意圖安撫李男情緒，以搭肩方式欲將李男帶離現場，未料李男卻將許姓警官摔倒在地，其他執勤員警見狀，立即將李男制伏，以現行犯帶回警局偵訊。

檢察官偵訊時，李男否認有妨害公務情事，辯稱是與警察互摔，2人都倒地，他也有受傷；但檢察官調閱警方當天蒐證畫面，認為李男所說為推卸之詞，且李男有公共危險前科，雖已執行完畢，仍不知道悔悟，如今再犯，建請法院應依累犯規定，加重其刑。（編輯：黃世雅）1080619