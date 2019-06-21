被狗咬傷手求償3億 法院判賠1萬

（中央社記者王朝鈺新北市21日電）新北市康姓女子帶著3隻狗外出，其中一隻咬傷何姓女子右手背，何女提告求償新台幣3億189萬元，法院審理後判賠1萬1409元。

新北地方法院判決書指出，何女主張，康女105年9月8日上午9時許，帶著飼養的3隻狗從新北市住處外出，當時她正在1樓電梯口等候，電梯抵達1樓後其中一隻狗脫離管束朝她右手攻擊，導致她右手背表淺撕裂傷。

刑事部分，法院審理後，依過失傷害罪，判康女拘役40日，得易科罰金確定，何女並提起附帶民事訴訟，求償醫療費600萬1410元與精神慰撫金2億9588萬8590元，合計3億189萬元。

康女表示，當時沒有看到飼養的狗咬到何女，是何女告知遭狗咬，當下曾表達要送何女去醫院但遭拒絕，後來管委會有請救護車前來。她對何女感到抱歉，之後一直沒有聯絡上何女，才會不知如何處理後續，何女求償金額明顯不合理，只願就有單據的部分賠償。

法官認為，何女僅提出2張醫療費用收據和一張統一發票共1409元，醫療費用超出部分予以駁回，至於精神慰撫金，衡量何女身體及精神受有相當痛苦，並審酌雙方收入及資產，認為1萬元適當，合計判賠1萬1409元，全案不得上訴。（編輯：李錫璋）1080621