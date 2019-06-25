航特部2傘兵墜地原因 疑傘距不足

陸軍航空特戰指揮部所屬潮州空降場25日進行跳傘訓練時，2名傘兵在落地前傘具碰撞導致吃風不足，摔落地面受傷，送往國軍高雄總醫院治療，目前2人意識清楚。中央社記者陳朝福攝 108年6月25日

（中央社記者陳朝福、郭芷瑄高雄25日電）陸軍航空特戰指揮部今天上午在屏東潮州空降場傘訓時，發生2名傘兵墜地受傷，航特部政戰副主任梁廷蔚表示，2人在離地60呎處上下之間因傘距不足、傘具重疊，致墜落地面。

梁廷蔚在國軍高雄總醫院接受採訪時表示，當時是實施特種地形跳傘訓練班第1期例行訓練，上午8時55分，高姓、施姓上兵在1350呎高度跳出機艙後，當時2人的傘都完全打開正常運行。

梁廷蔚說，在離地60呎（約18公尺）高度時，高姓上兵重疊在施姓上兵的上方，導致傘吃風不足，高姓上兵的腳踩踏施姓上兵的傘面，產生纏繞情形，拉副傘也來不及全開，雙雙墜地。

2名上兵受傷後，由救護車送到國軍高雄總醫院醫治，高姓上兵因腰椎骨折開刀，施姓上兵左腳掌骨裂，狀況較輕，是否開刀仍待觀察，2人都意識清楚，沒有生命危險。

梁廷蔚表示，26歲高姓上兵是高雄人、22歲施姓上兵為嘉義人，都服役於航特部特三營，已掛有傘徽，是合格傘兵。

梁廷蔚表示，今天天氣適合跳傘，目前只能研判造成「吃風不正常」的原因是2人位置重疊，有沒有人為操控疏失，或是裝備問題，要再釐清。（編輯：陳俊碩）1080625