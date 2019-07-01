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宜蘭遭偷倒18公噸廢棄物 縣府追查

最新更新：2019/07/01 18:26
宜蘭縣頭城鎮及冬山鄉近日發現遭偷倒壓縮成型的廢棄物，數量共18.5公噸，嚴重破壞環境衛生及清潔，縣府環保局1日展開調查，盼早日揪出不肖人士。（頭城鎮公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　108年7月1日
宜蘭縣頭城鎮及冬山鄉近日發現遭偷倒壓縮成型的廢棄物，數量共18.5公噸，嚴重破壞環境衛生及清潔，縣府環保局1日展開調查，盼早日揪出不肖人士。（頭城鎮公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　108年7月1日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）宜蘭縣頭城鎮及冬山鄉近日先後遭偷倒一般廢棄物，數量共18.5公噸。縣府環保局今天表示，已針對其中垃圾物線索展開追查，希望早日抓出偷倒者，移送法辦。

位在頭城鎮烏石港附近的公有土地，6月28日傳出有人擅自傾倒大量廢棄物，且都已經被壓縮成型，嚴重破壞烏石港附近環境衛生及清潔。

無獨有偶，冬山鄉第2公墓聯外道路今天也被偷倒沒有分類的廢棄物。據了解，其中有一般家用垃圾、廚餘，還有新北市的店家發票、宣傳單，現場傳出陣陣惡臭，且這些廢棄物同樣也是先經過壓縮成型，與頭城鎮案例似乎有關聯性。

經統計，頭城鎮被偷倒的廢棄物共約17公噸，冬山鄉遭偷倒的廢棄物共約1.5公噸，宜蘭縣環保局已經展開查緝，追查偷倒者。

環保局表示，這類偷倒行為可依違反廢棄物清理法，處1年以上、5年以下徒刑，併科新台幣1500萬元以下罰金。（編輯：張銘坤）1080701

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