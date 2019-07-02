二手勞斯萊斯魅影遭拍賣 790萬乏人問津

台灣新北地方檢察署與法務部行政執行署新北分署2日進行動產及不動產聯合拍賣，一輛勞斯萊斯豪華房車「魅影」以底價新台幣790萬元進行拍賣，卻乏人問津而流標。（新北分署提供）中央社記者王鴻國傳真 108年7月2日

（中央社記者王鴻國新北2日電）台灣新北地方檢察署與法務部行政執行署新北分署今天進行動產及不動產聯合拍賣。動輒千萬的勞斯萊斯「魅影」豪華房車，790萬元起拍乏人問津流標。

新北分署今天的拍賣會中拍賣品很多元，從糕餅飲品到金飾，吸引許多民眾前往標購，其中以新北地檢署拍賣刑案件扣押的車輛最吸睛，即是勞斯萊斯魅影。

這部勞斯萊斯魅影系列房車排氣量6952C.C.，12汽缸，2010年7月出廠，雖然吸引多位中古車商及民眾到場登記領取號碼牌，但因認為底價新台幣790萬元太高，最後因無人出價而流標。

另一高價的拍賣品則是新北分署107年6月首度帶看的新莊豪宅，由於起價3300萬元，從去年歷4拍流標後，今年再展開第2輪的拍賣程序，就趕在拍賣程序最後的特別變賣程序中，終於有人出價，最後以2400萬元賣出，折價幅度高達900萬元。

此外，新北分署這次也變賣扣押自「落跑名媛」吳麗玲銀行保管箱的金元寶、金項鍊等11件金飾，新北分署以約今天銀樓黃金牌告價95折的價格變賣，每一錢就價差約290元，開賣沒多久就全數賣出，買到的民眾開心表示「買到賺到」，共賣10萬7005元。

新北分署還變賣百貨專櫃精緻蛋糕及檸檬派等各式禮盒，共賣出296件，進帳4萬5130元。上次拍賣狂賣412杯的「王老吉涼水舖」，這次仍舊進駐拍賣會販售當場調製的現泡飲品，今天業績仍不錯，賣出182杯，進帳7330元。（編輯：張銘坤）1080702