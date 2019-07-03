猛禽霸主落難擄鴿網 林務局搶救野放

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）林務局新竹林區管理處巡視員巡查苗栗縣苑裡鎮國有林地時，發現擄鴿集團所設大型鳥網造成2隻俯衝時速可達300公里的二級保育類野生動物遊隼誤闖落難，經搶救後順利野放。

林務局新竹林區管理處大湖工作站今天指出，巡查員1日前往苑裡鎮蕉埔國有林地內巡查時，發現林地內遭不明擄鴿集團架設長約150公尺、高約20公尺的巨大鳥網，隨即聯繫保七總隊第五大隊員警到場一同查緝時，發見鳥網上吊掛2隻號稱「天空霸主」的保育類猛禽遊隼。

林管處表示，遊隼是台灣隼類中體型最大、最壯碩的，俯衝時速可達300公里左右。研判目前為遷徒季節，可能在遷徙路線中誤觸不肖人士架設的隱形圍籬，所幸即時被發現搶救，經細心拆解脫困，檢視無外傷後，進行現地野放，讓2隻遊隼再次翱翔天際。

林管處指出，巡視員月前也曾在苗栗縣通霄地區查獲不明鳥網，如今鳥網轉移至苑裡山區，可見擄鴿集團熟知鴿群飛行路線，在路徑山區架設死神之網，待賽鴿掛網後攜回，但可能導致其它鳥禽長時間無法脫困而脫水喪命。

新竹林區林管處表示，目前已掌握多處架網熱點，除加強巡視，也將增設科技監測器材，並與警方共同加強相關案件查緝工作。民眾若發現有違法架網擄鴿情事，可撥打電話通報03-5224163處理。（編輯：戴光育）1080703