涉不實單據核銷公關費 前二林工商校長被判刑

（中央社記者吳哲豪彰化5日電）前國立二林工商校長鄭玉珠涉購買空氣清淨機、吹風機贈友等，再拿著商家開出單據向學校申請公關費，台灣彰化地方法院今天判處鄭玉珠有期徒刑10個月，緩刑2年。全案可上訴。

根據彰化地方法院今天公布的判決書，鄭玉珠在擔任國立二林高級工商職業學校校長時，明知由學校校務基金編列的校長公關費，須用在與校務發展相關的事務上。

鄭玉珠卻在民國106年11月間，前往台南市一間百貨公司購買空氣清淨機，送給王姓友人。鄭玉珠拿著空氣清淨機的發票，要求百貨公司專櫃人員將購買品名改為吹風機，再拿著更改的單據回學校進行核銷，讓學校出納人員核撥新台幣1萬7000多元。

鄭玉珠另在同年12月，再度前往同一間百貨公司的專櫃先說要買吹風機，拿到專櫃人員開出單據後，又改口說不買吹風機要改買空氣清淨機，她願意補差價，後來拿著單據向學校申請核銷校長公關費7000多元。

地院法官認為，被告身為學校領導者，本應以身作則，作為師長及學子表率，竟貪圖利益，違反校務基金公共關係費的核銷流程，擅自將私人花費購得的財物換開立不實品名發票後 ，交付給不知情的承辦人代為核銷公共關係費，藉此將款項納為己用。

法官考量被告犯後坦承犯行，返還不法利益給學校，因此依違反商業會計法等罪，判處鄭玉珠有期徒刑10個月，緩刑2年，判決確定後需向公庫支付5萬元，同時向指定的政府機關等提供60個小時的義務勞務。全案可上訴。（編輯：戴光育）1080705