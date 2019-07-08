警官半屏瀑布拍照摔傷 直升機吊掛救援

基隆市警局一名簡姓警官7日與友人前往新北市瑞芳區半屏瀑布拍照不慎摔傷右膝，消防局8日上午分3梯次共出動26名警義消入山救人，中午由國搜中心直升機將簡男吊掛載往松山機場後，再送醫治療。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年7月8日

（中央社記者王朝鈺新北市8日電）基隆市警局一名簡姓警官昨天與友人前往新北市瑞芳區半屏瀑布拍照不慎摔傷右膝，國搜中心直升機今天中午12時許以吊掛方式救援，將簡男載往松山機場後，再送醫治療。

據了解，簡姓男子昨天上午11時許和友人前往半屏瀑布賞景拍照時不慎跌落摔傷右膝，簡男右膝腫脹難以行走，加上附近手機沒有訊號，友人先將簡男稍微包紮固定處理後再走出來求援。

新北市消防局昨天下午2時許獲報立刻派遣搜救人員前往救援，搜救人員上山後雖聽見簡男呼救聲，但仍無法確定簡男正確位置，由於天色昏暗加上山勢崎嶇，經確認簡男安全無虞後，搜救人員今天凌晨0時許才撤退下山。

消防局今天上午再度分3梯次共出動26名警義消入山救人，上午10時許已在半屏瀑布接觸到簡男，簡男右膝扭挫傷無生命危險，經評估後，中午12時許由國搜中心直升機將簡男吊掛上機送往松山機場，再送至內湖三軍總醫院治療。（編輯：卞金峰）1080708