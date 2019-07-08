更多編輯台推薦新聞：
女足世界盃冠軍戰 美國2比0擊敗荷蘭達成2連霸
運動

女足世界盃冠軍戰 美國2比0擊敗荷蘭達成2連霸

早安世界》蔡總統：陳文成等案重新檢討機密等級 還原真相
早報

早安世界》蔡總統：陳文成等案重新檢討機密等級 還原真相

海漂相機奇緣再續 台灣學童赴日演布袋戲倡環保
生活

海漂相機奇緣再續 台灣學童赴日演布袋戲倡環保

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

警官半屏瀑布拍照摔傷 直升機吊掛救援

最新更新：2019/07/08 14:36
基隆市警局一名簡姓警官7日與友人前往新北市瑞芳區半屏瀑布拍照不慎摔傷右膝，消防局8日上午分3梯次共出動26名警義消入山救人，中午由國搜中心直升機將簡男吊掛載往松山機場後，再送醫治療。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年7月8日
基隆市警局一名簡姓警官7日與友人前往新北市瑞芳區半屏瀑布拍照不慎摔傷右膝，消防局8日上午分3梯次共出動26名警義消入山救人，中午由國搜中心直升機將簡男吊掛載往松山機場後，再送醫治療。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年7月8日

（中央社記者王朝鈺新北市8日電）基隆市警局一名簡姓警官昨天與友人前往新北市瑞芳區半屏瀑布拍照不慎摔傷右膝，國搜中心直升機今天中午12時許以吊掛方式救援，將簡男載往松山機場後，再送醫治療。

據了解，簡姓男子昨天上午11時許和友人前往半屏瀑布賞景拍照時不慎跌落摔傷右膝，簡男右膝腫脹難以行走，加上附近手機沒有訊號，友人先將簡男稍微包紮固定處理後再走出來求援。

新北市消防局昨天下午2時許獲報立刻派遣搜救人員前往救援，搜救人員上山後雖聽見簡男呼救聲，但仍無法確定簡男正確位置，由於天色昏暗加上山勢崎嶇，經確認簡男安全無虞後，搜救人員今天凌晨0時許才撤退下山。

消防局今天上午再度分3梯次共出動26名警義消入山救人，上午10時許已在半屏瀑布接觸到簡男，簡男右膝扭挫傷無生命危險，經評估後，中午12時許由國搜中心直升機將簡男吊掛上機送往松山機場，再送至內湖三軍總醫院治療。（編輯：卞金峰）1080708

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報