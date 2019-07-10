酒駕防治司法與醫療合作 再犯酒駕比例1成

（中央社記者劉世怡台北10日電）北市聯醫成癮防治科主任黃名琪今天表示，北檢轉介酒駕個案接受治療，至今3年，有226人完成治療，再犯酒駕比例為1成，顯見司法強制力督促及醫療介入，對預防再犯有一定成效。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，邀請台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任醫師黃名琪，分享院方與台北地檢署合作的酒駕個案醫療介入計畫成果。

法務部長蔡清祥指出，酒駕零容忍，法律上嚴懲為治標方法，更治本的方法是要讓有酒癮者以及喝酒又要開車的人，必須真正戒除對酒的依賴；法務部保護司長黃玉垣則說，各地檢署都有與各轄區醫療機構合作，讓酒駕個案接受治療，例如，酒駕累犯到殯儀館上課、酒駕累犯透過動物治療課程，以傳達指令及小狗的回饋，學習穩定情緒去戒除酒癮。

黃名琪表示，從民國105年4月至108年4月合作酒駕案件醫療介入計畫，共有322位由台北地檢署轉介的個案接受治療，其中226位完成治療，52位未完成治療（中途退出），完成治療者中，再犯酒駕案件比率為10%，顯見透過司法強制力的督促及醫療介入，對於預防再犯酒駕有一定的助益。

黃名琪指出，治療為自費，衛生局有給予被治療者補助，而為了讓他們有戒酒的動機及動力，她通常會問對方如果5年不喝酒會得到什麼？繼續喝酒的5年又會怎麼樣？或是台灣人過年喜歡小酌，該怎麼拒絕。

黃名琪說，完成治療的蔡先生就回答她，如果不喝酒會長胖些、精神好，為了不喝酒會特別繞路不經過賣酒的店家，以及過年時會跟勸酒者說，現在吃中藥，不適合喝酒等來拒絕。

法務部發布新聞稿指出，加重對酒駕肇事的處罰刑責，經立法院三讀通過，6月19日由總統公布已施行，法務部積極於各地方檢察署針對酒駕、酒癮違法者結合醫療、民間公益團體，提供預防再犯多元處遇措施，期許有效遏止酒駕肇事情形，維護民眾生命及財產安全。（編輯：張銘坤）1080710