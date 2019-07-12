捷運站出口摔傷昏迷 視訊119救回一命

（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市消防局今天說，捷運西門站出口附近昨天發生1人摔傷導致失去意識，所幸捷運站務員透過視訊119報案，救護員以線上指導對傷者實施CPR及AED，讓傷者到院前恢復心跳。

消防局發布新聞稿表示，昨天下午獲報，西門捷運站出口有民眾摔傷，立即派救護車到場，捷運站務員同時也透過視訊119 App，傳輸現場即時影像給執勤員。

執勤員透過視訊119發現傷者癱軟，疑失去意識，詢問捷運工作人員得知傷者嘴唇已發紫，研判生命徵象改變，立即知會捷運公司站務員迅速把患者移至地面並確認呼吸狀態。

消防局說，執勤員立即透過線上指導捷運站務員針對傷者實施心肺復甦術（CPR）及使用電擊器（AED），也加派遣高級救護隊前往現場救援。

站務員依執勤員要求進行急救，實施電擊1次，直到救護員到達接手再持續急救，傷者到院前心肺功能已恢復，成功救回一命。

消防局呼籲，視訊119 App可將現場影音狀況即時傳輸至119，由執勤員判斷實施適切作為及派遣，在人手一機時代，更為救災救護報案利器，民眾可上網搜尋「視訊119」，並下載App。（編輯：李錫璋）1080712