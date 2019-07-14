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世衛觀察團員轉戰移民官 曾潔如為台灣發聲

最新更新：2019/07/14 11:13

（中央社記者黃麗芸台北14日電）曾擔任台灣進入世界衛生大會代表團成員的曾潔如，為讓世界看見台灣，4年前轉戰成為移民官，親切笑容和優異英文，被民眾封為服務達人，未來盼外派宣揚台灣，走進世界舞台。

移民署今天發布新聞稿表示，女移民官曾潔如過去曾擔任台灣進入世界衛生大會代表團成員，且一共參加多達6屆，倡議台灣醫療衛生貢獻，但因多次努力，台灣始終未能跨入世衛門檻，便因此有「要讓世界看見台灣」的念頭，於4年前如願考上移民行政特考。

完成專業訓練後的曾潔如，隨後進入移民署台北市服務站外事區服務，不論是臨櫃收件或審查外國人居、停留證等業務，都難不倒她。

移民署指出，曾潔如因流利英文和親切笑容，讓許多民眾封她為「服務達人」，是畢業於台灣大學政治系的高材生，並在完成英國倫敦政經學院公共政策與政府管理研究所學業後返台，在進入當時的衛生署國際合作處工作而有機會參加台灣進入世衛大會代表團，為台灣發聲。

曾潔如表示，她當時負責在世衛的技術委員會上發言，針對台灣在全球衛生與健康貢獻等相關議題，向各國際衛生組織發言，因台灣醫療發達且能深入研究傳染性疾病，加入世衛絕對是股創新的加分力量，但多次努力仍因中國大陸阻撓，而無法進入世衛，甚感遺憾。

人要不斷創新挑戰自己，曾潔如說，她未來想外派去看不同的國家，同時持續宣揚台灣文化。

她同時也鼓勵新住民二代及國人可踴躍報考移民特考，透過在生活和職場上運用語言優勢，讓台灣走進世界舞台。

移民署表示，曾潔如憑藉優異英文及膽識，經常被指派擔任外賓的翻譯和活動主持人，移民署17日將舉辦「小小移民官參訪體驗活動」，曾潔如屆時也將擔任隊長兼主持人，一展長才。（編輯：方沛清）1080714

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