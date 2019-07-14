更多編輯台推薦新聞：
影片／公路總局微電影護蟹任務 獲國際短片競賽3獎項
生活

影片／公路總局微電影護蟹任務 獲國際短片競賽3獎項

央行認證人口老化帶來隱憂 捨不得花錢難拚經濟
產經

央行認證人口老化帶來隱憂 捨不得花錢難拚經濟

蔡總統美國哥倫比亞大學演說全文
政治

蔡總統美國哥倫比亞大學演說全文

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

登山客失聯9天 桃園市府分享資訊加速救援

最新更新：2019/07/14 16:32

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）台南市楊姓登山客6日攀登桃園市復興區南插天山失聯，有山友質疑桃園市政府消防局刻意不提供「GPS定位軌跡圖」，市府今天澄清，每日勤教都會分享訊息盼加快救援進度。

台南市63歲楊姓男子6日上午參加24人登山隊前往攀登桃園市復興區南插天山，上山時楊男因忘記攜帶無線電返回拿取與登山隊伍分開，失蹤至今未找到人，有山友質疑消防局刻意不提供搜救「GPS定位軌跡圖」，消防局今天提出說明。

消防局發布新聞稿表示，搜救隊伍每天上午8時，都由帶隊官進行勤教及搜救分組，擬定搜救路線並分享訊息及搜索軌跡圖給現場搜索人員，分別針對可能熱點進行搜索，傍晚收隊後也立即召開搜救檢討會議，由各搜救隊伍及家屬參與討論搜索結果，並製作隔天搜索計畫及與路線。

此外，消防局表示，從6日獲報至14日，9日共動員搜救人力411人次、搜救犬8隻，除警消、義消、林務局及當地山青外，也協請國軍、民間救難及登山團體等18個單位投入搜救，更向台南市消防局申請人力及內政部空中勤務總隊申請直升機協助山難搜救。

消防局表示，救災救護指揮中心每天都會向電信業者查詢失蹤者最後通訊基地台位址及方位角，持續追蹤走失民眾手機訊號，但疑因手機關機，目前已無法取得位置資訊，至今仍未早失蹤中的楊男。

消防局表示，南插天山位於自然保護區，近來曾多次發生登山客迷路受困事件，除了提醒民眾攜伴同行，並在事前提出申請許可，更重要的是確認登山裝備充足，使用登山專業GPS、手機下載登山專用APP等，以利發生事故時的定位及標註軌跡。（編輯：方沛清）1080713

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報