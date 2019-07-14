南插天山失聯登山客尋獲 已無生命跡象

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）台南市一名楊姓登山客，6日與登山隊攀爬桃園市復興區南插天山時，在返回車上拿取無線電後失蹤，經過多日搜尋，特搜隊員今天下午在一處溪水旁發現楊男，但已經沒有生命跡象。

消防局表示，搜救隊員研判，楊男返回車上拿到無線電要再和登山隊會合時，不慎走到另一條叉路，且從一旁不顯眼的位置跌落約100公尺深的溪谷，由於附近沒有明顯滑落的痕跡，因此搜救隊也未察覺，直到今天再重新搜尋，並以繩索往溪谷下找人，才在谷底溪水旁找到楊男，但已無生命跡象，研判墜落時受重傷才會喪命。

搜救人員指出，由於隊員垂降到溪谷要花上1個多小時的時間，如果要把楊男遺體送到山路邊至少需要2小時，再加上搬運等作業，回到登山口恐怕已經是晚間9時後。而在登山口苦等多日的楊男家屬，從無線電接獲找到人但已無生命跡象時，都感到十分難過。

搜救隊員說，楊男失聯時，疑似未打開手機或沒打開衛星定位（GPS）功能，搜救隊才會無法取得他的座標位置。提醒登山客在遇見緊急狀況時，記得要開啟手機的定位功能，一般google地圖App都有此功能，平時就要學習操作，一旦碰上狀況就可以讓搜救人員很快找到人。（編輯：李錫璋）1080714