北市警打詐逮244嫌 大學生淪車手

（中央社記者黃麗芸台北16日電）暑假打工慎防受騙，台北市警察局8至12日配合執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，共查獲215件詐欺案、244名犯嫌，其中桃園有4名大學生因缺錢而當車手，被逮後依法送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，暑假到來，北市警為打擊詐欺犯罪，於7月8日至12日配合警政署執行第4波「全國同步打擊詐欺專案行動」，全力打詐。

根據統計，專案期間共查獲詐欺案件215件，逮捕244名犯嫌，其中包括車手112人、車手首領19人、其他詐欺集團成員113人，以及查扣機房1處、BMW汽車1輛和不法所得共新台幣1745萬5653元，均依法移送各地地檢署偵辦。

市刑大指出，經分析上述詐欺成員犯罪手法，以「假網拍及解除分期付款」詐欺方法為冠、占5.3%；其次為「假冒公務機關」、占22.86%；「猜猜我是誰」則占15.9%；其他類占15.5%。

其中，車手提款類型，以ATM領款車手63人、占56.6%為最多；面交車手34人、占30.3%居次；其他類為15人、占13.1%。

市刑大表示，車手犯嫌年齡集中在18至49歲間、占82%，且多是被詐欺集團成員以朋友身分拉攏，或是透過網路、報紙求職廣告的話術包裝，使得年輕人在不知情狀況下淪為詐欺車手。

市刑大偵查第五隊日前便利用165熱點大數據進行分析，進而查獲有桃園一所大學學生加入ATM車手集團擔任車手，循線追查發現是因為缺錢打工，透過同學招募才淪為詐欺成員，4名大學生擔任車手才半個月就被逮，詐欺集團利用解除分期付款方式詐騙，5個月不法所得達400萬餘元，全案共逮11人，分依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪等罪送辦。

市警局呼籲，暑假到來，許多剛畢業及打工的青少年若要打工求職應牢記「7不3要」的防詐原則，「不繳款、不辦卡、不購買、不飲用、證件不離身、不隨意簽約、不非法工作」；另，「面試要陪同、不合常理要存疑、公司合法性要確定」，以免被詐騙集團利用而吃上官司。（編輯：張銘坤）1080716