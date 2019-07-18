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男騎車撞上抽水機排水管 送醫不治

最新更新：2019/07/18 15:51
雲林縣口湖鄉水井村17日晚間發生車禍，19歲郭姓男子騎機車行經蔦松大排水門前，疑因天色昏暗，不慎撞上跨越防汛道的移動式抽水機排水管，送醫傷重不治。（翻攝畫面）中央社記者黃國芳傳真　108年7月18日
雲林縣口湖鄉水井村17日晚間發生車禍，19歲郭姓男子騎機車行經蔦松大排水門前，疑因天色昏暗，不慎撞上跨越防汛道的移動式抽水機排水管，送醫傷重不治。（翻攝畫面）中央社記者黃國芳傳真　108年7月18日

（中央社記者黃國芳雲林縣18日電）雲林縣19歲郭姓男子昨天晚上騎機車行經口湖鄉水井村蔦松大排的水門前，疑因天色昏暗，不慎撞上為了防颱預佈的移動式抽水機排水管，因傷重送醫不治。

警方表示，員警於昨天晚上8時30分左右接獲報案，口湖鄉鳥菘大排旁發生車禍，員警趕往處理，發現一名年輕人躺在路邊，隨即由救護車送醫急救，急救後，仍宣告不治。

警方初步了解，郭姓男子騎機車可能沿著大排防汛道行駛，疑因天色昏暗沒看到跨越防汛道的抽水機大型水管才撞上，至於抽水機兩側是否沒有做好警示標誌，才會發生意外，正進一步調查釐清。

郭男的父親今天前往事故現場了解原因，他強忍悲痛表示，與妻子離異多年，獨自養育一對子女，兒子從小貼心乖巧，為分擔家計，高職畢業後提早當兵，退伍後就找工作賺錢，不料，卻發生這樣的意外。他希望相關單位要做好安全警示標誌，不要再發生憾事。（編輯：李亨山）1080718

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