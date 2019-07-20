聲音照相系統取締改管車噪音 淡水出擊

行政院環保署、新北市淡水警分局等相關單位19日深夜攜手合作，在淡水區淡金路以「高噪車輛照相系統」執法，檢測並取締深夜擾人的噪音車。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年7月20日

（中央社記者黃旭昇新北20日電）行政院環保署、新北市府淡水警分局19日深夜在淡金路，以「噪音聲音照相系統」執法，檢測並取締深夜擾人的噪音車9輛。

環保署擴大執行環警監聯合大執法，並整合噪音測量儀器及車牌辨識系統，在高噪音車輛出沒熱點，設置聲音照相設備系統，篩選高噪音車輛查證取締。

淡水警察分局今天表示，不少車主喜歡私自改裝汽機車排氣管，甚至拆除消音器，製造噪音擾人清夢。淡水地區居民頻頻反應噪音車問題，屬於高噪音熱區，因此，展開執法行動。

淡水警分局表示，昨天深夜的取締行動，除環保署、警方以移動式噪音聲音照相系統執法，也由環保局同步在其他路段攔檢，避免噪音車流竄至其他道路。

警方說，環保署開發的「噪音聲音照相系統」，由32個陳列麥克風，及1個高解析度攝影機組成，整合噪音測量儀器及車牌辨識等系統，可辨識30公尺至50公尺範圍內，分貝最大的車輛並自動拍攝。

警方說，系統最快每秒拍1次，另有數據採集及分析功能，可辨識超過一定分貝數車輛的噪音特性，拍攝過程篩選出屬於改裝車輛的聲波，再透過麥克風多音源監測，由攝影機準確拍下發出最大噪音的車輛。

警方說，系統要價新台幣200萬元，可裝載於車頂移動至各地取締噪音車。昨天深夜，在淡金路取締非法改裝噪音車輛9件。

另外，同時於他處淡水天元宮前，攔檢違反噪音管制法車輛20件，變更車體違規1件。

警方呼籲車主不要任意改裝車輛排氣管，製造巨大噪音擾民安寧。民眾如果發現疑有改裝車噪音擾人，也可至環保署「噪音車檢舉網站」檢舉。（編輯：張銘坤）1080720