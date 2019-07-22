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台灣野人亂闖民宅洗澡煮食 警組專案小組抓人

最新更新：2019/07/22 11:07

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）在台灣東南部山區流竄多年、被取名為「台灣野人」的林金寶4月出獄後，涉嫌多次闖入恆春半島的民宿、工寮洗澡及煮食等，屋主不甘損失報案，警方組專案小組要將他逮捕歸案。

警方表示，林金寶的行徑異於常人，且警覺性相當強，只要聽到有車子經過，他馬上逃逸，提醒山區有工寮或民宅的民眾，如果發現有食物遭竊或有被闖入跡象，盡快報警。

警方指出，林金寶19日曾闖入一家民宅，從民宅的監視器顯示，林金寶不但進入屋內大剌剌地洗澡，還全裸煮泡麵、切菜、開抽油煙機；吃完麵還會洗碗，玩了一下屋主的iPad才離開，他呆在屋裡近3小時。

另一處受害民宿主人說，林金寶闖入後到處翻動屋裡的食物，還使用電鍋煮東西吃；被工讀生看到時，他還大剌剌地偷走單車、相機逃逸。

林金寶長期在中央山脈的花東及恆春半島區域生活，由於常赤腳赤膊、體力過人，被取名「台灣野人」、「台灣藍波」。10年前，他在恆春因竊盜案落網，被判刑5年多；2017年又因竊盜案在花蓮玉里落網，今年4月出獄。

曾逮捕過他的警員指出，林金寶生性孤僻、居無定所，對野外求生非常在行，身手十分矯健，步程更是一般人的2倍速度。他的家人在北部，曾多次勸他回歸正常生活，但他都不聽。（編輯：戴光育）1080722

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