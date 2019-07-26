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國安局官員走私菸品
國安局官員22日被爆利用陪同總統出訪機會走私。關務署指出，出訪隨行人員走私196箱共9800條菸品，經聯合查緝小組於國賓通道攔截，未放行案貨。國安局表示將秉持「勿枉勿縱」原則全力配合偵辦。（圖為民眾提供）
國安局官員走私菸品
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國安局官員走私菸品5/22

國安局私菸案 檢調進華膳空廚調查

最新更新：2019/07/26 18:41

（中央社記者邱俊欽桃園機場26日電）國安局人員涉利用總統出訪勤務走私菸品案，台北地檢署今天以偵查不公開，不回應調查行動。但部分人員表示，檢調上午進入華膳空廚後，前後傳喚多人說明，瞭解菸品運送過程，與歷年相關紀錄。

媒體報導台灣台北地方檢察署偵辦國安局人員涉利用總統出訪勤務走私菸品，今天指揮法務部調查局新北市調查處搜索華航空品處；北檢發言人陳佳秀說，基於偵查不公開，暫不回應。

大批媒體中午前就分別守候華航園區華航總公司與華航集團華膳空廚的入口，但截至下午6時前，雖然車輛進進出出，但因為華航嚴格管制入口人車，因此無法確定檢調行動過程。

根據部分人員表示，檢調單位上午進入華膳空廚後，約談多人說明，進一步瞭解菸品處理與運送過程，同時也清查歷年相關紀錄，以瞭解歷屆總統出訪時，是否都有相同狀況發生。

另外，有關菸品走私案，總統府發言人黃重諺今天表示，內部調查顯示，沒有總統府跟國安會的政務與機要人員訂購菸品；相關人員的第二波懲處，司法責任部分，尊重檢調單位偵查，侍衛室督導不周部分，侍衛長已經自請處分調職。（編輯：張銘坤）1080726

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國安局私菸案持續延燒，台北地檢署26日未回應任何調查行動，但部分消息指出，檢調上午進入華膳空廚，前後傳喚多人說明，以了解菸品運送過程與歷年相關紀錄等。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年7月26日
國安局私菸案持續延燒，台北地檢署26日未回應任何調查行動，但部分消息指出，檢調上午進入華膳空廚，前後傳喚多人說明，以了解菸品運送過程與歷年相關紀錄等。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年7月26日
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