國安局私菸案 檢調進華膳空廚調查

（中央社記者邱俊欽桃園機場26日電）國安局人員涉利用總統出訪勤務走私菸品案，台北地檢署今天以偵查不公開，不回應調查行動。但部分人員表示，檢調上午進入華膳空廚後，前後傳喚多人說明，瞭解菸品運送過程，與歷年相關紀錄。

媒體報導台灣台北地方檢察署偵辦國安局人員涉利用總統出訪勤務走私菸品，今天指揮法務部調查局新北市調查處搜索華航空品處；北檢發言人陳佳秀說，基於偵查不公開，暫不回應。

大批媒體中午前就分別守候華航園區華航總公司與華航集團華膳空廚的入口，但截至下午6時前，雖然車輛進進出出，但因為華航嚴格管制入口人車，因此無法確定檢調行動過程。

根據部分人員表示，檢調單位上午進入華膳空廚後，約談多人說明，進一步瞭解菸品處理與運送過程，同時也清查歷年相關紀錄，以瞭解歷屆總統出訪時，是否都有相同狀況發生。

另外，有關菸品走私案，總統府發言人黃重諺今天表示，內部調查顯示，沒有總統府跟國安會的政務與機要人員訂購菸品；相關人員的第二波懲處，司法責任部分，尊重檢調單位偵查，侍衛室督導不周部分，侍衛長已經自請處分調職。（編輯：張銘坤）1080726