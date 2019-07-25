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菸品走私案 葉菊蘭：華膳自主管理有疏失

最新更新：2019/07/25 16:31
國安局人員涉嫌利用華航總統專機私運免稅菸品，並將菸品放在華膳空廚；華膳空廚董事長葉菊蘭（中）25日說，華膳自主管理有缺失，坦然接受調查。（中央社檔案照片）
國安局人員涉嫌利用華航總統專機私運免稅菸品，並將菸品放在華膳空廚；華膳空廚董事長葉菊蘭（中）25日說，華膳自主管理有缺失，坦然接受調查。（中央社檔案照片）

（中央社記者汪淑芬台北25日電）國安局人員涉嫌利用華航總統專機私運免稅菸品，因菸品放在華膳空廚，引來外界關切。華膳空廚董事長葉菊蘭今天說，事先不知情，她表示，華膳自主管理有缺失，坦然接受調查。

葉菊蘭目前也是台灣觀光協會會長，今天下午主持2019年台灣美食展記者會，但媒體焦點都在國安局私運免稅菸品案。

葉菊蘭說，她是事件爆發後才知有這件事，華膳自主管理有疏失，內部也做了深切檢討，坦然面對所有調查，應該負什麼責任就負什麼責任。

葉菊蘭表示，做為華膳經營管理階層，重視把空中餐飲做好，倉儲物流在保稅區內，整個作業有相關流程，華膳依相關流程作業，發生這樣的事也很遺憾。

蔡總統的「自由民主永續之旅」11日出發、22日返台，但檢調單位接獲密報指稱，有國安人員將利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境，檢調單位立即布線掌握情資，並於22日於國賓通道攔截，2名國安人員遭羈押禁見。（編輯：陳清芳）1080725

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