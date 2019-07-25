國安涉私菸 邱國正：指揮鏈沒問題管理可再精進

（中央社記者顧荃台北25日電）國安局特勤人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，退輔會主委、準國安局長邱國正今天表示，他認為國安指揮鏈沒有問題，是管理督檢有精進空間，「錯歸錯，要坦然接受、要改進」。

國安局人員涉及藉總統出訪勤務，走私高達9800條菸品，引起國安人事地震。國家安全局長彭勝竹22日請辭獲准，遺缺將由行政院國軍退除役官兵輔導委員會主委邱國正接任，邱國正今天上午最後一次以退輔會主委的身分出席行政院會，將於明天布達轉任國安局長。

邱國正在院會後記者會受訪表示，日前總統蔡英文與他見面時提到，希望他去國安局幫忙，總統強調要整飭紀律跟管理；但總統也特別強調，要注意維護人員的士氣，讓工作情緒保持平穩，不能因為風波影響到國安工作。

邱國正表示，昨天人事發布以後，他聽取國安局的說明，認為真正的指揮鏈沒有什麼問題，而是管理當中的督檢方面，有精進的空間。

邱國正指出，昨天也和國安局討論出兩個做法，第一個已經在做了，就是把眼前的事釐清，哪些事不該做、卻不知道。有些人擔心是不是準備秋後算帳，這是毫無根據的說法，完全是要釐清案情真相。

他說，第二個是未來怎麼做，組織單位的運作長期下來有其特殊文化，但就像總統講的，不能因為是長久的文化而違法，他會逐步用各種機會跟國安局同仁溝通。一方面也要給予鼓舞，大部分的人都很敬業，還是要給予肯定。

邱國正說，國安局犯錯的同仁，不管怎麼錯，還是國安局的同仁，「錯歸錯，要坦然接受、要改進」，有錯就要承認，不要硬拗，且不要因為這次風波影響正常運作，國安工作不能受到影響。

至於特勤人員是否要獨立出來，邱國正回應，指揮鏈沒有問題，如果要獨立出來，代表沒人在管、沒人指揮的動，但目前沒有這個問題。因每個單位互相尊重專業，不便干涉，這個觀念反而造成各單位完全獨立運作，這不是刻意造成的，國安局有幕僚單位，幕僚的責任之一，就是督檢工作推動後做得如何，有沒有產生問題，這部分會持續加強。他目前沒有聽到特勤要獨立，也沒有這個思考。

國安局上午也發布新聞稿表示，對於此案造成國內的紛擾，相關批評與指正，國安局都會虛心接受，並檢討策進作為及建立檢控機制，也重申對此案不會徇私規避，將全力配合司法偵辦。

國安局指出，目前已在局內成立專案小組，並依司法調查處理原則，協助承辦檢察官同意後進行行政調查，追究相關人員行政違失責任，調查期間維安勤務如常執行，確保維安對象安全。

國安局呼籲各界尊重司法偵辦，在真相未明之前，勿作不實的揣測，以利釐清真相。（編輯：張良知）1080725