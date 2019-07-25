更多編輯台推薦新聞：
專訪／打破傳統用科學協助國手 日本奧運奪牌的秘密
專題

專訪／打破傳統用科學協助國手 日本奧運奪牌的秘密

倫敦恐飆攝氏39度 英國嚴陣以待史上最熱一天
國際

倫敦恐飆攝氏39度 英國嚴陣以待史上最熱一天

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
國安局官員走私菸品
國安局官員22日被爆利用陪同總統出訪機會走私。關務署指出，出訪隨行人員走私196箱共9800條菸品，經聯合查緝小組於國賓通道攔截，未放行案貨。國安局表示將秉持「勿枉勿縱」原則全力配合偵辦。（圖為民眾提供）
國安局官員走私菸品
新聞專題
國安局官員走私菸品1/17

菸品走私案 蔡總統：要求國安局一週內提報告[影]

最新更新：2019/07/25 15:48
檢方持續偵辦國安人員走私菸品案，總統蔡英文（前左）25日首度回應表示，這起事件顯示出長期累積的陋習，看到國家體制、管理機制及執行法律的鬆散，是令人難以忍受、不能接受的事情。中央社記者裴禛攝　108年7月25日
檢方持續偵辦國安人員走私菸品案，總統蔡英文（前左）25日首度回應表示，這起事件顯示出長期累積的陋習，看到國家體制、管理機制及執行法律的鬆散，是令人難以忍受、不能接受的事情。中央社記者裴禛攝　108年7月25日

（中央社記者韓婷婷台北25日電）針對檢方偵辦菸品走私案，總統蔡英文今天首度回應表示，這個事件顯示出長期累積的陋習，看到國家體制、管理機制及執行法律的鬆散，令人難以忍受，也不能接受；她已要求準國安局長邱國正一週內提報告。

對於在野黨指民進黨人事「寄生華航」，蔡總統表示，在她看來並沒有必然直接相關，目前應該先聚焦在整個事件的前因後果調查；至少要對長久以來的做法進行瞭解，讓社會大眾更清楚問題所在。

同時，對有媒體刻意混淆鄰接總統寓所的特勤人員職務宿舍為總統寓所，甚至誣指總統寓所為所謂「發貨中心」，蔡總統回應指「言之太過了」，昨天確實有檢察官到特勤人員宿舍取資料及文件。

蔡總統強調，已指示全部涉案的機關接受司法機關徹底清查，並進行內部檢討、人事調整，她下令所有的單位都要配合司法機關的偵查跟辦理。

國家安全局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，蔡總統今天出席亞洲生技大會後公開對外說明。

蔡總統強調，在人事部分，準國安局長邱國正擅長領導統御及溝通，治軍嚴謹，相信他足以勝任，已要求邱國正在一週內提出完整報告。

此外，蔡總統特別提到，這次出訪12天，是有史以來最長的一次出訪，成果相當豐碩，第一線外交人員都非常辛苦，卻因為此事導致努力的成果被失焦，甚至被掩蓋，她對此表達歉意。總統認為，外交人員表現都非常好，希望社會能給予肯定。

另外，國民黨團總召曾銘宗指控，總統辦公室及陳菊祕書長辦公室的相關同仁也涉及此案。蔡總統表示，先把事情搞清楚，由於車輛需求很大，派車是統一調度，剛陳菊也已經澄清，針對長期累積的問題就是查清楚，讓它不再發生，在野黨也不需在這事件旁生枝節、含沙射影。

蔡總統認為，這起事件顯示出長期累積的陋習，看到國家體制、管理機制及執行法律的鬆散，是令人難以忍受、不能接受的事情。（編輯：張良知/林淑媛）1080725

影片來源：中央社
延伸閱讀
檢方24日赴特勤宿舍 府：主動配合偵辦國安局私菸案 華航人員移送北檢交通部擬請資訊高手 查歷年華航總統專機免稅菸
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報