菸品走私案 蔡總統：要求國安局一週內提報告[影]

檢方持續偵辦國安人員走私菸品案，總統蔡英文（前左）25日首度回應表示，這起事件顯示出長期累積的陋習，看到國家體制、管理機制及執行法律的鬆散，是令人難以忍受、不能接受的事情。中央社記者裴禛攝 108年7月25日

（中央社記者韓婷婷台北25日電）針對檢方偵辦菸品走私案，總統蔡英文今天首度回應表示，這個事件顯示出長期累積的陋習，看到國家體制、管理機制及執行法律的鬆散，令人難以忍受，也不能接受；她已要求準國安局長邱國正一週內提報告。

對於在野黨指民進黨人事「寄生華航」，蔡總統表示，在她看來並沒有必然直接相關，目前應該先聚焦在整個事件的前因後果調查；至少要對長久以來的做法進行瞭解，讓社會大眾更清楚問題所在。

同時，對有媒體刻意混淆鄰接總統寓所的特勤人員職務宿舍為總統寓所，甚至誣指總統寓所為所謂「發貨中心」，蔡總統回應指「言之太過了」，昨天確實有檢察官到特勤人員宿舍取資料及文件。

蔡總統強調，已指示全部涉案的機關接受司法機關徹底清查，並進行內部檢討、人事調整，她下令所有的單位都要配合司法機關的偵查跟辦理。

國家安全局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，蔡總統今天出席亞洲生技大會後公開對外說明。

蔡總統強調，在人事部分，準國安局長邱國正擅長領導統御及溝通，治軍嚴謹，相信他足以勝任，已要求邱國正在一週內提出完整報告。

此外，蔡總統特別提到，這次出訪12天，是有史以來最長的一次出訪，成果相當豐碩，第一線外交人員都非常辛苦，卻因為此事導致努力的成果被失焦，甚至被掩蓋，她對此表達歉意。總統認為，外交人員表現都非常好，希望社會能給予肯定。

另外，國民黨團總召曾銘宗指控，總統辦公室及陳菊祕書長辦公室的相關同仁也涉及此案。蔡總統表示，先把事情搞清楚，由於車輛需求很大，派車是統一調度，剛陳菊也已經澄清，針對長期累積的問題就是查清楚，讓它不再發生，在野黨也不需在這事件旁生枝節、含沙射影。

蔡總統認為，這起事件顯示出長期累積的陋習，看到國家體制、管理機制及執行法律的鬆散，是令人難以忍受、不能接受的事情。（編輯：張良知/林淑媛）1080725