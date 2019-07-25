交通部擬請資訊高手 查歷年華航總統專機免稅菸

（中央社記者汪淑芬台北25日電）國家安全局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，交通部要求華航提出歷年來總統專機免稅菸品報告，華航以系統更新為由，只提供2014年至今的資料，交通部擬請資訊高手協助清查。

交通部次長王國材昨天以華航最大股東，也就是中華航空事業發展基金會董事長身分，至華航了解國安局人員涉嫌用總統專機走私菸品案，華航內部流程及歷年來總統專機有關購買免稅品的情形。

王國材昨天對媒體說明，華航現在資料庫只有2014年以後的，他希望用各種方法，將以前的資料找出來。

交通部幕僚今天證實，交通部長林佳龍已聯絡華航董事長兼總經理謝世謙，華航應先自行設法查歷年總統專機免稅品的資料，如果有困難，交通部擬請資訊高手協助清查。

另王國材昨天在聽取華航簡報時，華航建議對空品處副總邱彰信記過1次、空品處協理于堯及高淑娟各記過2次，王國材指示，在事情真相查清楚前，不宜先懲處，也要求會議資料不能對外說明。

不過，很快有媒體公布了華航的懲處建議案，引起交通部不悅。

交通部幕僚人員說，華航的懲處建議不會令人滿意，現在真正重點是歷年來華航在總統專機服務時，免稅菸品的處理流程。

交通部已要求華航今天下午5時前，主動對外說清楚。

華航發言人劉朝洋說，昨天的簡報有坦承總統專機免稅菸品未上機的提領流程不當，至於數量部分，未來會檢討改進，懲處也只是建議，但簡報資料不是華航給媒體的，所有與會的交通部、民航局及航發會人員都有拿到。

至於2014年之前總統專機的免稅菸品紀錄，劉朝洋說，公司已想辦法清查，但沒有把握查得到。

交通部長林佳龍日前也表示，國安局人員透過華航非法買菸是違法行為，已請華航展開行政調查，他絕不護短，對華航的責任「究責無上限」。（編輯：張芷瑄）1080725