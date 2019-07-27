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男子拍惡搞片疑諷台中治安 依社維法送辦

最新更新：2019/07/27 14:21
台中市陳姓男子日前拍攝影片，描述一名重機騎士與轎車發生行車糾紛，反遭對方持槍恐嚇，因影片引發民眾恐慌，男子被依違反社會秩序維護法究辦。（讀者提供）中央社記者蘇木春傳真　108年7月27日
台中市陳姓男子日前拍攝影片，描述一名重機騎士與轎車發生行車糾紛，反遭對方持槍恐嚇，因影片引發民眾恐慌，男子被依違反社會秩序維護法究辦。（讀者提供）中央社記者蘇木春傳真　108年7月27日

（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市陳姓男子日前拍攝影片描述一名重機騎士與轎車發生行車糾紛，反遭對方持槍恐嚇，因影片引發民眾恐慌，警方通知陳男到案說明，雖他強調是惡搞影片，仍被依違反社維法偵辦。

台中市警察局刑事警察大隊科偵隊副隊長趙瑞昇今天表示，警方接獲檢舉指出，網路流傳「自由正義」影片，描述一名騎士在台63線中投公路騎乘大型重機，遇前方轎車變換車道未打方向燈，作勢欲打轎車的後視鏡，反遭車上乘客搖下車窗，持槍對空掃射恐嚇。

畫面中還打上字幕「當你想敲爆別人後視鏡，卻忘了自己是住在台中」，影射台中治安問題，影片引起民眾恐慌向警方檢舉。

警方比對上傳影片源自網站YouTube確為公開影片，經刑事警察大隊科偵隊追查，查出畫面中車輛車籍資料，26日通知30歲陳姓男子到案說明。

陳男表示，影片是他拍攝並配置旁白，影片內所持槍枝為玩具槍，無擊發動能，影片特效及配音用意是要說明騎機車不要過於衝動，影片純粹是kuso（惡搞）。

警方表示，本案經調查因影片內容過於荒誕，又於網路流傳已引起民眾恐慌，除請陳男將影片下架，並依違反社會秩序維護法究辦。

警方呼籲，民眾拍攝影片應注意適法性，切勿為求生動或提高點閱率而違法，甚至引起民眾恐慌，將會造成自身違法遭法辦。（編輯：張芷瑄）1080727

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